OnePlus disparaît progressivement du marché occidental au profit d’Oppo

OnePlus ne lancera plus de nouveaux appareils en Europe ni en Amérique du Nord. Derrière ce virage, Oppo récupère la marque et change aussi le logiciel.

En bref OnePlus arrête ses nouveaux lancements en Europe et en Amérique du Nord.

Oppo récupère progressivement ses technologies, son identité et ses équipes.

Les utilisateurs garderont le support, mais OxygenOS laissera place à ColorOS.

OnePlus ne lancera plus de nouveaux appareils en Europe ni en Amérique du Nord. L’info compte, parce qu’elle enterre presque officiellement une marque qui semblait déjà tourner au ralenti depuis un moment. Entre le pliable OnePlus Open 2 retardé puis annulé, et la montée en cadence des téléphones Oppo, le décor était posé. Là, il n’y a plus trop de suspense.

La marque recule, Oppo avance sans se cacher

L’annonce a été faite conjointement par OnePlus et Oppo, avec une formule très corporate sur un nouveau focus stratégique. Ce que ça veut dire, en version moins habillée, c’est que OnePlus disparaît des futurs lancements en Occident. Et les deux groupes ne disent même pas clairement où, ou même si, la marque continuera à sortir de nouveaux produits.

Ce n’est pas non plus un séisme côté coulisses. Oppo explique vouloir intégrer davantage les capacités, les technologies et la philosophie produit de OnePlus. Peter Lau, cofondateur de OnePlus, a d’ailleurs récemment repris un poste de directeur produit chez Oppo. Les deux marques partagent déjà du matériel, du logiciel et même des fournisseurs. Bref, la fusion dans les faits était déjà bien avancée.

Pour les utilisateurs, rien ne coupe mais tout change

Si vous avez un téléphone OnePlus, pas de panique. Les porte-parole de la marque assurent que les droits des utilisateurs restent garantis, avec le SAV, les mises à jour logicielles et produit, ainsi que les canaux de service existants.

Le vrai changement, il est ailleurs. Dans les prochains mois, ColorOS, la surcouche d’Oppo sur Android, arrivera sur les appareils OnePlus en Europe et en Amérique du Nord. Elle remplacera donc OxygenOS. Pour les fans historiques de OnePlus, c’est loin d’être un détail. C’est même le signe le plus visible que l’identité de la marque glisse ailleurs.

Oppo veut l’Europe, pas les États-Unis

Attention, ça ne veut pas dire qu’Oppo prépare une offensive soudaine aux États-Unis. Ce n’est pas le plan. En revanche, Elvis Zhou, patron d’Oppo Europe, a répété que l’Europe restait un marché clé pour la marque.

On le voit déjà avec le Find X9 Ultra, présenté comme le plus gros lancement européen d’Oppo à ce jour. Tout n’est pas fluide pour autant, puisqu’acheter directement certains flagships reste parfois compliqué, malgré l’existence de portails de vente en Europe et au Royaume-Uni. En parallèle, Oppo a relancé sa boutique en ligne au Royaume-Uni avec plus de produits, tout en renforçant ses équipes en Europe et en mettant davantage l’accent sur ses modèles premium. En gros, OnePlus s’efface, mais Oppo, lui, n’a pas du tout l’air de lever le pied.