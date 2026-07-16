L’IA ouverte est en train de rattraper les modèles premium

Les modèles ouverts, souvent chinois, prennent du terrain dans l’IA en production. De quoi bousculer le poids réel des modèles les plus avancés.

En bref Les modèles IA ouverts chinois gagnent du terrain face aux modèles américains.

Les entreprises adoptent l’open source pour réduire les coûts et garder le contrôle.

La bataille oppose transparence des modèles et maîtrise des risques.

La course à l’IA ne se joue peut-être plus là où tout le monde regarde. Pendant que OpenAI et Anthropic monopolisent les débats sur les modèles de pointe, une autre bataille avance, plus discrète mais très concrète, celle des modèles ouverts déployés en production.

Les chiffres qui changent le récit

Sur Hugging Face, les modèles chinois à poids ouverts ont représenté 41% des téléchargements au printemps, devant les modèles américains. Sur OpenRouter, les six modèles les plus populaires viennent tous d’acteurs chinois ouverts, avec Tencent, Xiaomi, DeepSeek, MiniMax et Z.ai. Le Claude Opus 4.7 d’Anthropic, lui, pointait seulement à la septième place au moment du relevé.

Et ce n’est pas juste un concours de popularité entre geeks. Les données de Vercel montrent que les modèles ouverts absorbent une grosse partie de l’infrastructure lourde des apps d’IA, pendant que les modèles fermés gardent le rôle de couche premium, plus chère. En juin, les modèles ouverts ont géré presque un tiers des requêtes sur la plateforme. Clairement, ça commence à faire masse.

Pourquoi les entreprises regardent ailleurs

Pour Clem Delangue, patron de Hugging Face, le mouvement est assez simple à lire. Les entreprises veulent posséder leurs modèles au lieu de les louer, surtout une fois la facture des modèles fermés à grande échelle tombée. Son idée, c’est que les modèles les plus puissants finiront peut-être réservés à l’expérimentation et à quelques tâches à très forte valeur, pendant que l’essentiel de la production tournera sur des modèles privés ou open source.

Son argument tape juste. Si votre capacité clé repose sur une API opaque, contrôlée par une autre boîte, vous perdez la main sur la visibilité, la propriété et le pilotage. Hugging Face voit d’ailleurs un nouveau dépôt créé toutes les sept secondes. La plateforme héberge presque trois millions de modèles publics et un million de jeux de données publics. Et la moitié des entreprises du Fortune 500 y utilisent déjà des modèles privés ou ouverts. Le fantasme du modèle unique qui régnera sur tout, franchement, prend un coup.

La poussée chinoise met la pression

Tous les quelques mois, un labo chinois sort un modèle ouvert plus costaud, moins cher à déployer, et souvent plus simple à adapter. C’est ce qui fragilise l’économie des modèles propriétaires, alors que les groupes américains y ont injecté des milliards.

Le dernier exemple cité, c’est Z.ai à Pékin avec GLM-5.2. Le modèle est présenté comme très bon en coding agentique et capable de rivaliser avec les dernières versions d’Anthropic pour repérer des failles de sécurité. Pas mal de promesses, oui, mais surtout un signal très net.

Ouverture contre concentration, le vrai débat

Là, on touche au nerf du sujet. Dario Amodei, chez Anthropic, défend l’idée que diffuser largement des poids de modèles très puissants peut devenir dangereux, parce qu’une fois sortis, ils échappent au contrôle. D’autres redoutent des usages malveillants, de la désinformation jusqu’aux risques cyber ou biologiques.

Clem Delangue voit l’inverse. Pour lui, le plus gros risque de l’IA, c’est la concentration du pouvoir. Il estime que rendre ces modèles plus transparents aide aussi les défenseurs à corriger plus facilement les failles de cybersécurité connues. Et garder les modèles fermés ne ferait pas disparaître le danger, parce que les garde-fous d’API peuvent être contournés et les poids peuvent être volés.

Même son de cloche chez Satya Nadella, qui alerte contre le verrouillage chez un seul fournisseur et dit que le contrôle des données doit rester central pour les entreprises. En gros, si l’apprentissage ne circule que dans un sens, la valeur finit chez ceux qui contrôlent l’infrastructure. Et ça, pour le marché, c’est tout sauf un détail.