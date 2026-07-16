DeepSeek vise une levée géante avant son entrée en Bourse

En bref DeepSeek connaît une croissance financière fulgurante.

La startup chinoise confirme son poids dans la course à l’IA.

DeepSeek menace la domination des laboratoires américains.

En un mois, DeepSeek serait passé d’une valorisation de 50 milliards de dollars à 71 milliards de dollars. Oui, ça va très vite. La pépite chinoise de l’IA discuterait d’une nouvelle levée d’environ 1,5 milliard de dollars, avec en ligne de mire une IPO prévue pour 2027, voire dès la fin de cette année.

Une valorisation qui part en orbite

Ce qui frappe, ce n’est pas juste le montant. C’est la cadence. Il y a à peine un mois, DeepSeek bouclait son tout premier tour de financement externe avec sept milliards de dollars levés, sur la base d’une valorisation proche de 50 milliards de dollars.

Là, on parle déjà d’un nouveau tour, bien plus resserré, mais à un niveau beaucoup plus haut. Et si l’introduction en Bourse arrive vraiment avant 2027, ce sera un sacré coup d’accélérateur. Clairement, le marché regarde DeepSeek comme autre chose qu’une simple promesse.

Pourquoi DeepSeek compte déjà autant ?

Fondée en 2023, la startup basée en Chine s’est fait remarquer au début de l’an dernier avec une technologie d’IA jugée à la fois plus efficace et moins coûteuse que celle de plusieurs acteurs américains. Ce n’est pas un détail, surtout dans un secteur où chaque gain de perf et de coût change la donne.

Depuis, sa popularité a explosé. En juin 2026, Vercel indique que DeepSeek représentait près de 23% de tous les milliers de milliards de tokens traités par sa passerelle IA orientée entreprises. À côté, Anthropic était à 32%. Bref, on n’est plus dans la curiosité de niche.

Le signal fort derrière les puces et les actionnaires

Il y a aussi le message industriel. DeepSeek continue de montrer que les modèles open source chinois peuvent tourner à très courte distance des meilleurs labos américains, malgré les contrôles américains sur l’exportation de puces.

Son service cloud repose sur des puces fabriquées par Huawei Technologies. Et côté table des investisseurs, on retrouve Tencent ainsi que le National Artificial Intelligence Industry Investment Fund de Pékin. Pas mal de signaux dans une seule ligne de capital. DeepSeek, de son côté, n’a pas pu être joint pour commenter.