OpenAI alerte sur l’utilisation frauduleuse de ses technologies par DeepSeek

L'application chinoise DeepSeek est accusée par OpenAI d'avoir récupéré ses modèles pour alimenter des IA concurrentes à faible coût, posant des problèmes de sécurité.

Tl;dr OpenAI accuse DeepSeek d’avoir utilisé ses modèles d’intelligence artificielle pour développer une IA concurrente à bas coût.

Des experts suggèrent que DeepSeek ait distillé les connaissances d’OpenAI, soulevant des questions sur l’éthique et la sécurité des données.

Les autorités américaines, notamment la Navy, s’inquiètent des risques sécuritaires et ont mis en garde contre l’utilisation de l’application en raison de son origine et de ses pratiques.

Les accusations d’OpenAI et l’émergence de DeepSeek

OpenAI a exprimé ses préoccupations concernant l’utilisation de ses technologies par des rivaux étrangers pour créer des IA similaires à ChatGPT. En particulier, la nouvelle application chinoise DeepSeek serait capable d’imiter les performances de ChatGPT à moindre coût, selon un rapport de Bloomberg. Ce développement remet en question la position dominante des entreprises américaines dans le domaine de l’IA, un secteur dans lequel elles étaient jusqu’ici considérées comme les leaders mondiaux. OpenAI, soutenu par Microsoft, soupçonne DeepSeek d’avoir utilisé de manière non autorisée des modèles développés par ses chercheurs.

Le rôle de la distillation des connaissances

David Sacks, le « czar » de l’IA et des crypto-monnaies à la Maison Blanche, a suggéré que DeepSeek avait probablement utilisé une technique appelée distillation des connaissances pour améliorer ses modèles. Cette méthode permet de « détirer » l’intelligence d’un modèle préexistant pour créer un autre système plus performant sans avoir à en recréer un de zéro. Sacks a ajouté qu’il existait des preuves substantielles de ce processus et a prédit que les entreprises américaines prendraient des mesures pour empêcher la distillation à l’avenir, afin de protéger leurs propres innovations.

Entre réactions gouvernementales et inquiétudes sur la sécurité nationale

Les autorités américaines ont commencé à se pencher sur les implications de sécurité nationale de l’émergence de DeepSeek. Des mesures ont déjà été prises pour limiter l’accès de la Chine à certaines technologies avancées, comme les puces, au nom de la sécurité nationale. Howard Lutnick, nominé par Donald Trump pour le poste de secrétaire au Commerce, a exprimé des inquiétudes concernant les vols de données et la nécessité de renforcer les contrôles d’exportation. Les États-Unis considèrent que la protection de l’IA est essentielle pour maintenir leur compétitivité mondiale dans ce secteur stratégique.

Les risques éthiques et la sécurité des données

L’application DeepSeek a également attiré l’attention pour des raisons éthiques et sécuritaires. Le département de la Navy des États-Unis a interdit l’utilisation de l’application en raison de préoccupations liées à l’origine et à l’utilisation des données collectées. Des experts en sécurité des données ont mis en garde contre le risque que l’application stocke de grandes quantités d’informations personnelles sur des serveurs en Chine. DeepSeek a affirmé être victime de cyberattaques massives et a dû limiter temporairement les inscriptions à son service, ce qui soulève des inquiétudes sur la sécurité et la fiabilité de ses plateformes.