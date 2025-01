OpenAI dévoile Operator, l’agent qui manipule l’ordinateur à votre place

Operator d'OpenAI promet de révolutionner notre manière d'utiliser l'ordinateur.

Tl;dr OpenAI a lancé « Operator », un agent IA avancé.

Operator peut accomplir des tâches en ligne autonomes.

L’agent est actuellement en cours d’examen et de test de sécurité.

Un pas de géant pour l’indépendance de l’IA

Un vent nouveau souffle sur le monde de l’Intelligence artificielle. OpenAI, la référence en matière d’IA, a dévoilé « Operator », un agent IA révolutionnaire conçu pour exécuter de manière autonome des tâches sur le web. C’est une avancée majeure pour l’indépendance de l’IA, marquant une évolution significative de ses capacités.

Operator, actuellement disponible en avant-première de recherche pour les abonnés de ChatGPT Pro aux États-Unis, est un système piloté par l’IA qui permet aux utilisateurs de déléguer des activités en ligne complexes.

Une approche innovante

Contrairement aux modèles IA traditionnels qui dépendent des API prédéfinies, Operator utilise un modèle « Agent Utilisateur de l’Ordinateur » (CUA). Cette approche innovante associe les capacités de vision de GPT-4o à un raisonnement avancé grâce à l’apprentissage par renforcement. Ainsi, Operator est capable de naviguer sur le web en interprétant des captures d’écran et d’effectuer des actions telles que taper, cliquer et faire défiler.

L’agent peut même naviguer et manipuler les interfaces web de manière similaire à un utilisateur humain, lui permettant d’effectuer des tâches telles que la commande de courses, la prise de réservations et bien d’autres.

Applications pratiques et collaborations

Bien qu’Operator ne soit pas encore disponible pour les utilisateurs occasionnels, ses applications pratiques se font déjà sentir. Il peut gérer des tâches en ligne qui jusqu’à présent nécessitaient une intervention humaine, comme l’achat de billets d’avion, la commande d’une pizza, la compilation de rapports de dépenses et bien d’autres activités de routine. Pour aligner Operator avec les applications du monde réel, OpenAI collabore avec des entreprises comme DoorDash, Instacart, OpenTable, Priceline, StubHub, Thumbtack et Uber.

Sécurité et contrôle de l’utilisateur

OpenAI a mis en place plusieurs mesures de sécurité pour garantir une utilisation responsable d’Operator. L’agent est programmé pour s’auto-corriger et rend le contrôle à l’utilisateur s’il rencontre des difficultés ou lorsque des informations sensibles, comme les identifiants de connexion, sont nécessaires. De plus, Operator demande l’approbation de l’utilisateur avant d’exécuter des actions critiques, comme l’envoi d’e-mails, maintenant ainsi un équilibre entre l’autonomie et la supervision de l’utilisateur.

Disponibilité et concurrence

L’introduction d’Operator place OpenAI en bonne position sur le marché concurrentiel des agents IA, aux côtés d’autres géants de l’IA comme Anthropic. Alors qu’Operator continue d’évoluer grâce aux retours des utilisateurs et aux partenariats stratégiques, il est en passe de devenir un outil essentiel pour les particuliers et les entreprises cherchant à optimiser leurs interactions en ligne et leur productivité.

OpenAI prévoit d’étendre l’accès à Operator à plus d’utilisateurs et d’intégrer ses capacités à ChatGPT, élargissant ainsi sa disponibilité et son utilité. En attendant, OpenAI vient d’annoncer que son dernier modèle, o3-mini, est disponible gratuitement, offrant aux utilisateurs encore plus de moyens d’utiliser son chatbot.