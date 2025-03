DeepSeek est sous surveillance renforcée de la Chine

L’essor fulgurant de la start-up DeepSeek attire l’attention des autorités chinoises qui imposent désormais un contrôle strict sur ses activités.

Une ascension qui ne passe pas inaperçue

La startup chinoise DeepSeek s’est imposée comme un acteur majeur de l’intelligence artificielle en début d’année, grâce au lancement de son modèle d’IA “raisonnante”, le DeepSeek R1. Cette percée technologique a rapidement propulsé l’entreprise sur le devant de la scène internationale, suscitant l’intérêt et la curiosité du secteur. Face à cette notoriété grandissante, les autorités chinoises considèrent désormais DeepSeek comme un potentiel fleuron national. Le gouvernement semble déterminé à protéger ce qu’il perçoit comme une avancée stratégique majeure. Cette situation illustre l’enjeu que représente l’IA pour la Chine sur la scène mondiale.

Des restrictions de plus en plus strictes

Selon des informations relayées par The Information, DeepSeek est désormais soumis à des règles plus sévères dictées par le gouvernement chinois. Ces nouvelles mesures visent à contrôler davantage les déplacements des employés de la startup, certains se voyant interdire de voyager librement à l’étranger. Les passeports de certains membres clés de l’équipe seraient même confisqués par la maison-mère de DeepSeek, le fonds spéculatif High-Flyer. Cette politique restrictive vise à éviter la fuite d’informations sensibles liées aux technologies développées par l’entreprise. Un climat de surveillance et de précaution s’est ainsi installé au sein de la structure.

La crainte de la fuite des secrets technologiques

Ces mesures s’inscrivent dans une tendance plus large où la Chine multiplie les efforts pour sécuriser ses avancées en matière d’intelligence artificielle. Récemment, le gouvernement aurait explicitement conseillé à ses chercheurs et entrepreneurs du secteur de l’IA de ne pas se rendre aux États-Unis. La crainte principale concerne la perte de secrets commerciaux et technologiques, jugés cruciaux pour maintenir la compétitivité du pays. DeepSeek, en tant que pépite montante, se trouve donc au cœur de ces préoccupations stratégiques. Le contrôle accru sur ses activités illustre la volonté de Pékin d’éviter tout risque d’espionnage ou de fuite d’innovation.

Un modèle d’innovation sous surveillance étroite

L’avenir de DeepSeek pourrait être prometteur, mais il est désormais étroitement lié à la politique technologique de Pékin. Tandis que la startup continue de développer ses projets, notamment dans le domaine de l’IA “raisonnante”, elle doit composer avec une surveillance permanente. Ce contrôle gouvernemental pourrait lui assurer un soutien stratégique et financier, mais également restreindre sa liberté d’action à l’international. L’histoire de DeepSeek illustre ainsi les tensions croissantes entre innovation technologique et enjeux géopolitiques. La startup pourrait devenir un symbole de la course mondiale à l’intelligence artificielle, sous l’œil attentif de l’État chinois.