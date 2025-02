DeepSeek : une IA chinoise à l’assaut du marché américain

L’essor rapide de DeepSeek illustre la montée en puissance de la Chine dans la course à l’intelligence artificielle, soulevant des questions cruciales sur la cybersécurité et la souveraineté numérique.

Tl;dr DeepSeek connaît un succès massif aux États-Unis, atteignant la première place des téléchargements sur l’App Store.

Des experts s’inquiètent des risques de collecte de données personnelles, d’espionnage et de cybersécurité liés à l’utilisation de l’IA chinoise.

Certains appellent à une régulation ou interdiction de DeepSeek pour protéger la sécurité nationale et les intérêts économiques américains.

Un succès fulgurant, mais controversé

L’application DeepSeek a atteint la première place des téléchargements sur l’App Store d’Apple, attirant des millions d’Américains. Développée en un temps record avec un budget surprenant, elle a cependant suscité des doutes quant à son coût réel. Des institutions comme la NASA ou la marine américaine ont rapidement interdit son usage, alertant sur les risques liés à la collecte de données personnelles et industrielles.

Des risques majeurs pour la cybersécurité

Les experts estiment que DeepSeek pourrait collecter des informations sensibles à une échelle bien plus grande que Google. En exploitant les requêtes des utilisateurs, l’IA chinoise pourrait cartographier les tendances industrielles et sociopolitiques américaines. De plus, des failles de sécurité ont déjà été signalées, laissant craindre des attaques de grande ampleur ou une injection de malwares via une simple mise à jour.

Un enjeu stratégique pour la compétition technologique

Les autorités américaines considèrent DeepSeek comme une menace pour leur suprématie technologique. L’open-source, au cœur de son fonctionnement, permettrait à la Chine d’accéder aux chaînes d’approvisionnement américaines et de renforcer sa position concurrentielle. Certains experts estiment que le succès de DeepSeek remet en question l’efficacité des restrictions sur l’exportation de puces avancées vers la Chine.

Vers une régulation gouvernementale ?

Face aux risques, le gouvernement américain pourrait envisager une interdiction de DeepSeek, comme il l’a fait pour TikTok. Les entreprises technologiques américaines, inquiètes de la concurrence, feront probablement pression sur l’administration pour protéger leur position sur le marché de l’IA. Cette affaire illustre la bataille mondiale autour de l’intelligence artificielle, où sécurité, innovation et géopolitique s’entremêlent.