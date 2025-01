La Chine mise sur les subventions pour relancer l’achat de smartphones

Le gouvernement chinois élargit son programme de subventions pour encourager les ménages à renouveler leurs smartphones et dynamiser l’économie.

Tl;dr La Chine élargit ses subventions pour inclure les smartphones et autres appareils électroniques afin de stimuler la consommation intérieure.

Le programme de subventions, initialement local, sera bientôt étendu à l’échelle nationale pour renforcer l’impact économique.

Des aides seront également fournies aux entreprises pour moderniser leurs équipements, soutenant ainsi la compétitivité et l’innovation.

Un programme de subventions étendu aux appareils électroniques

La Chine a décidé d’inclure les smartphones, tablettes et montres connectées dans son programme de subventions, initialement réservé aux voitures et appareils électroménagers. Cette initiative vise à encourager les consommateurs à remplacer leurs anciens appareils, dynamisant ainsi le plus grand marché mondial de la téléphonie. Les habitudes d’achat ont changé depuis la pandémie, les consommateurs conservant leurs appareils plus longtemps. En incitant au renouvellement des équipements électroniques, le gouvernement espère soutenir les entreprises locales comme Huawei et Xiaomi, tout en stimulant les ventes sur des plateformes comme Alibaba et JD.com.

Une stratégie face aux défis économiques internationaux

Cette mesure s’inscrit dans une stratégie plus large pour contrer les potentielles sanctions commerciales, notamment les nouveaux tarifs américains sur les exportations chinoises. Pékin veut réduire sa dépendance aux marchés extérieurs en renforçant la demande intérieure. Lors de la réunion annuelle des dirigeants, stimuler la consommation est devenu une priorité absolue pour 2025. Le programme sera financé par une augmentation significative des obligations spéciales du Trésor, garantissant ainsi les moyens nécessaires pour soutenir cette initiative ambitieuse.

Des subventions locales couronnées de succès, un déploiement national imminent

Certaines provinces chinoises avaient déjà lancé des programmes similaires fin 2024, mais leur extension à l’échelle nationale devrait amplifier les résultats. En 2024, les fonds publics ont permis une augmentation notable des ventes de voitures et d’appareils électroménagers dès septembre. Cette initiative nationale pourrait créer un impact comparable pour les appareils électroniques personnels. Le gouvernement central a alloué 300 milliards de yuans (41,1 milliards de dollars) à ce programme, soulignant son importance stratégique pour l’économie du pays.

Un soutien à la modernisation pour les entreprises chinoises

En plus des subventions pour les consommateurs, des incitations seront également offertes aux entreprises pour moderniser leurs équipements. Ces aides couvriront désormais des secteurs tels que l’agriculture et les infrastructures industrielles. Le gouvernement espère ainsi soutenir la croissance et améliorer la compétitivité des entreprises chinoises. Ce n’est pas la première fois que la Chine utilise cette stratégie : entre 2007 et 2013, un programme similaire avait déjà contribué à stimuler la consommation, en particulier dans les zones rurales. Un plan détaillé sur ces nouvelles mesures sera bientôt publié.