Le nouvel OS HyperOS va propulser les prochains produits de Xiaomi, smartphones et autre. HyperOS fera ses débuts dans les smartphones Xiaomi 14.

Nos appareils électroniques, qu’ils soient petits comme des smartwatches ou smartphones ou grands comme des voitures électriques, ne seraient rien, ou pas grand-chose, sans leur logiciel. Le système d’exploitation, en particulier, est extrêmement important. Celui-ci confère les fonctionnalités de base et offre les fondations pour bâtir un écosystème applicatif digne de ce nom par les développeurs tiers. C’est la pierre angulaire du succès d’un produit électronique. Si, aujourd’hui, Android et ses dérivés règnent en maître, certains fabricants planchent sur leur propre solution. C’est le cas de Xiaomi, qui vient de dévoiler HyperOS.

Le nouvel OS HyperOS va propulser les prochains produits de Xiaomi, smartphones et autre

De la même manière que Huawei a développé son propre HarmonyOS comme alternative à Android, Xiaomi se prépare à tenter quelque chose de similaire pour donner un coup d’accélérateur à son écosystème, notamment pour sa voiture électrique qui doit arriver dans le courant du premier semestre de l’année prochaine. Baptisée “HyperOS”, ce remplaçant à MIUI serait apparemment un mélange d’Android et du système maison de Xiaomi, Vela. Cela a conduit à “une architecture sous-jacente totalement réécrite” qui doit permettre aux utilisateurs, aux véhicules et aux maisons connectées, plus de 200 catégories de produits au total, de se connecter les unes aux autres sans le moindre effort. La voiture électrique de Xiaomi devrait, elle aussi, profiter d’HyperOS, lui permettant de concurrencer la gamme Aito de véhicules électriques de Huawei.

Today marks a historic moment. After years of collective work, our new operating system, #XiaomiHyperOS, is set to make its official debut on #Xiaomi14Series. pic.twitter.com/bNJqIyD8y0 — Lei Jun (@leijun) October 17, 2023

HyperOS fera ses débuts dans les smartphones Xiaomi 14

Dans un post sur Weibo, le PDG Lei Jun déclarait que le développement d’HyperOS a démarré en 2017, avec pour mission de concevoir “un framework système unifié et intégré qui supporte l’intégralité de l’écosystème d’appareils et d’applications”. Il ajoutait que cette nouvelle plateforme ferait ses débuts dans la gamme de smartphones Xiaomi 14, laquelle serait tout juste entrée en production. Celle-ci n’a cependant pas encore de date de lancement, mais des rumeurs évoquent la fin du mois. Par ailleurs, interrogé sur le fait que oui ou non HyperOS serait proposé sur les produits destinés à l’international, Lei Jun a répondu “Restez à l’écoute”.