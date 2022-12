Huawei signe un accord d’accès à des brevets cruciaux avec son plus grand concurrent chinois

Huawei signe un accord de partage de brevets avec son plus gros concurrent en Chine. Preuve que la situation est très difficile pour le constructeur.

Avant les sanctions de l’administration Trump qui ont rendu l’entreprise persona non grata aux États-Unis, Huawei avait brièvement été le plus grand fabricant de smartphones au monde, surpassant Samsung et Apple en nombre d’expéditions. Aujourd’hui, tout a changé. Huawei vient d’annoncer avoir signé un accord de partage de brevets avec son plus gros concurrent en Chine. Oppo, maison mère de OnePlus et filiale de l’un des plus grands fabricants d’électronique de Chine, a désormais les droits d’utilisation mondiaux des brevets de Huawei concernant la 5G.

Les entreprises n’ont pas dévoilé les termes financiers de cet accord, mais nous avons une certaine idée de l’argent impliqué grâce à une information partagée par Huawei il y a quelque temps. Lorsque la société avait annoncé avoir l’intention de monétiser son portefeuille de brevets de manière plus agressive l’année dernière, elle déclarait qu’elle ferait payer les fabricants de smartphones un montant “raisonnable” de 2,50 $ par appareil pour pouvoir utiliser ses technologies.

Huawei avait aussi dit s’attendre à générer entre 1,2 et 1,3 milliard de dollars de revenus supplémentaires entre 2019 et 2021 grâce à cette opération. Si l’on considère que Oppo et Vivo (désormais appartenant au géant chinois BBK Electronics) ont expédié plus de 51 millions de smartphones le seul trimestre dernier, cela représente une énorme quantité d’argent.

Preuve que la situation est très difficile pour le constructeur

Dans le même temps, Oppo a obtenu l’accès à certaines technologies vitales. En 2021, environ 18,3 % des brevets 5G de Huawei tombaient dans la catégorie des Standard Essential Patent (SEP), ce qui signifie que ces brevets sont cruciaux pour le standard 5G. À ce moment-là, Huawei était aussi l’entreprise avec le plus de SEP liés à la 5G en utilisation dans le monde.

Il sera intéressant de voir si l’accord suscite l’intérêt des régulateurs aux États-Unis ou dans d’autres pays du globe. Ces dernières années, BBK est parvenu à rester sous les radars des régulateurs et des principaux media, ce que n’ont pas pu faire Huawei et ZTE. Le portfolio segmenté par marque de l’entreprise le fait passer pour plus petit qu’il ne l’est. En réalité, BBK est depuis quelque temps maintenant l’un des plus gros et des plus importants fabricants de smartphones dans le monde entier.