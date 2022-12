Huawei tease une smartwach avec des écouteurs sans fil intégrés

Huawei dévoile la Watch Buds, une smartwatch avec des écouteurs sans fil intégrés sous l'écran.

Aussi pratiques que puissent être les écouteurs sans fil, il faut le plus souvent transporter avec soi un petit boîtier, pour les ranger et les recharger. Ne serait-il pas plus sympathique de pouvoir faire sans ? Huawei en est convaincu. Comme The Register le rapporte, la marque chinoise a laissé entrevoir une smartwatch Watch Buds, avec des écouteurs sans fil qui se rangent et se rechargent directement sous l’écran.

Huawei dévoile la Watch Buds

Les détails officiels de cette Huawei Watch Buds devront attendre dans la mesure où l’entreprise a reporté son événement de lancement grand public prévu pour hier, mais nous avons déjà quelques indices quant au fonctionnement de cet étrange design.

Huawei Central a pu obtenir des photos indiquant que ces écouteurs s’attachent sous l’écran et restent en place, se faisant très discrets lorsque la montre est fermée. Le design est similaire à ce que les Watch GT offrent, avec un étui en acier et un bracelet en cuir. La montre tournerait sous le système d’exploitation maison de Huawei, HarmonyOS. Et si les spécifications techniques ne sont pas encore disponibles, il ne serait pas surprenant d’apprendre la présence d’une grosse batterie puisque celle-ci doit alimenter la montre et les écouteurs.

Une smartwatch avec des écouteurs sans fil intégrés sous l’écran

Une vidéo de prise en mains de QSQTechnology, cependant, suggère que ces écouteurs sont maintenus à la montre grâce à des aimants. Le design en lui-même de ces derniers n’a rien de remarquable, on a même du mal à se dire que les écouteurs sont confortables une fois à l’oreille. Il s’agit donc là avant tout de praticité que d’autre chose.

Nul ne sait en tous les cas quand Huawei officialisera cette Watch Buds, ni si elle le fait d’ailleurs. Difficile aussi de savoir dans quels pays elle sera disponible, Huawei étant persona non grata sur de nombreux marchés. Quoi qu’il en soit, il ne serait pas surprenant de découvrir que ce design puisse plaire. Il deviendrait alors possible d’écouter sa musique tranquillement sans transporter autre chose que sa montre et l’on n’aurait pas à s’inquiéter d’égarer l’étui de recharge.