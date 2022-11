La FCC bannit officiellement les équipements de télécom et vidéosurveillance de Huawei, ZTE et d’autres fabricants chinois

La FCC bannit officiellement Huawei, ZTE et d'autres sociétés chinoises des affaires autour des télécoms et de la vidéosurveillance.

L’année dernière, l’administration Biden faisait du Secure Equipment Act une loi, une loi qui a pour but d’empêcher toute licence d’opération sur le réseau national à plusieurs sociétés chinoises dont les produits représenteraient une menace de sécurité nationale. Aujourd’hui, la FCC annonce l’implémentation officielle de cette décision. Cela signifie que certains futurs équipements de Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision et Dahua ne sont pas autorisés à la vente aux États-Unis. Les produits existants de ces entreprises, qui sont sur la Covered List de la FCC ne sont pas affectés.

“La FCC fait tout son possible pour protéger notre sécurité nationale en assurant notamment que des équipements de communication non dignes de confiance ne soient pas autorisés à l’intérieur de nos frontières et nous poursuivons cette mission ici”, déclarait la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, dans un communiqué. “Ces nouvelles règles sont un élément important de nos actions actuelles pour protéger le peuple américain des menaces de sécurité nationale impliquant les télécommunications.”

Pour être clair, la FCC ne bloque pas tous les équipements de ces sociétés. Et pour certains, comme Hytera, Hikvision et Dahua, Jessica Rosenworcel écrit que ces directives se concentrent précisément sur les produits liés à “l’objectif de sécurité publique, de sécurité des installations gouvernementales, de surveillance physique des infrastructures critiques et d’autres objectifs de sécurité nationale.” Si ces sociétés peuvent prouver qu’elles ne vendent pas cet équipement pour une utilisation gouvernementale, par exemple en vendant au grand public directement, elles pourraient avoir une autorisation de la FCC.

Cette décision fait suite à plusieurs années de conflit entre les États-Unis et des entreprises proches du gouvernement chinois. Plusieurs sociétés bien connues de l’Empire du milieu, y compris DJI, avaient été ainsi placées sur l’Entity List du Département du Commerce, qui empêche les sociétés américaines de faire du commerce avec ces dernières. La FCC chercherait aussi 5 milliards de dollars pour aider les opérateurs américains à remplacer l’équipement de Huawei et ZTE.