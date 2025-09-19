Présentation et Design
Huawei positionne sa Watch GT 6 Pro comme l’aboutissement de sa gamme sportive. Proposée à 379,99 €, elle combine les attributs d’une montre connectée d’aventure – autonomie extrême, GPS de précision – et ceux d’un véritable objet horloger. Annoncée sous la devise Ride the Wind, elle promet liberté et légèreté, aussi bien pour l’explorateur du week-end que pour l’utilisateur urbain soucieux de style.
Fiche technique
- Dimensions : 45,6 mm x 45,6 mm x 11,25 mm
- Poids : 54 g
- Ecran : AMOLED 466 x 466 pixels
- Dalle AMOLED
- Indice de protection : IP69, 5ATM
- Capteurs : SpO2, rythme cardiaque, accéléromètre
- Prix : 379,99 euros
La GT 6 Pro impressionne d’emblée par son boîtier en titane de qualité aéronautique, son fond en céramique nanocristalline et sa glace saphir. La lunette légèrement surélevée protège l’écran, tandis que le diamètre de 46 mm et l’épaisseur modérée la rendent visible sans être massive. Trois bracelets officiels – acier argenté, tissé marron ou fluoroélastomère noir – permettent de passer du bureau au sentier de randonnée sans compromis. Le poids reste perceptible la nuit, mais l’ergonomie générale et la courbure du boîtier assurent un port confortable au quotidien.