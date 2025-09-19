La grande nouveauté réside dans la puissance cycliste virtuelle. Cette fonction estime la puissance en watts avec une précision proche d’un capteur professionnel, un atout rare pour qui s’entraîne sérieusement à vélo. Les amateurs de trail, de ski ou de golf bénéficient également de modes dédiés, tandis que les coureurs peuvent compter sur un suivi précis de la vitesse et du dénivelé grâce au GPS « Sunflower » à double fréquence, particulièrement stable dans les environnements difficiles. Vraiment dédié pour les sportifs de « haut niveau » que du dimanche qui va compter juste ses pas et son sommeil.

Côté santé, Huawei inaugure son système TruSense. Celui-ci combine une détection multidimensionnelle et une nouvelle mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque. Le résultat : une analyse fine de la condition cardiovasculaire et de la récupération, enrichie par des recommandations personnalisées. Le suivi du sommeil gagne en profondeur, tout comme l’évaluation du stress et des émotions, désormais intégrées dans des rapports clairs au sein de l’application Huawei Health.

L’application Huawei Health reste la pièce maîtresse de l’expérience. Elle centralise l’historique d’activités, propose des graphiques détaillés et des conseils exploitables au quotidien. La synchronisation avec un smartphone Android est impeccable ; sur iOS, certaines fonctions avancées – notamment les réponses rapides – sont un peu plus limitées voir impossible, sans pour autant gâcher l’expérience.