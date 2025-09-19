Test Huawei Watch GT 6 Pro

Par Hadrien Miche publié le 19 septembre 2025 à 15h00, modifié le 19 septembre 2025 à 15h57.
9 /10

Notes

  • Design
    9
  • Ecran
    9
  • Précisions des capteurs
    9
  • Logiciel de suivi
    8
  • Autonomie
    10

Avantages

  • - Autonomie de 3 semaines !
  • - Bel écran lumineux

Inconvénients

  • - Pas de réponses rapides sur iOS
  • - Absence de contrôles audio (Spotify etc)

La nouvelle référence des montres sportives haut de gamme ?

Présentation et Design

Huawei positionne sa Watch GT 6 Pro comme l’aboutissement de sa gamme sportive. Proposée à 379,99 €, elle combine les attributs d’une montre connectée d’aventure – autonomie extrême, GPS de précision – et ceux d’un véritable objet horloger. Annoncée sous la devise Ride the Wind, elle promet liberté et légèreté, aussi bien pour l’explorateur du week-end que pour l’utilisateur urbain soucieux de style.

Fiche technique

  • Dimensions : 45,6 mm x 45,6 mm x 11,25 mm
  • Poids : 54 g
  • Ecran : AMOLED 466 x 466 pixels
  • Dalle AMOLED
  • Indice de protection : IP69, 5ATM
  • Capteurs : SpO2, rythme cardiaque, accéléromètre
  • Prix : 379,99 euros

La GT 6 Pro impressionne d’emblée par son boîtier en titane de qualité aéronautique, son fond en céramique nanocristalline et sa glace saphir. La lunette légèrement surélevée protège l’écran, tandis que le diamètre de 46 mm et l’épaisseur modérée la rendent visible sans être massive. Trois bracelets officiels – acier argenté, tissé marron ou fluoroélastomère noir – permettent de passer du bureau au sentier de randonnée sans compromis. Le poids reste perceptible la nuit, mais l’ergonomie générale et la courbure du boîtier assurent un port confortable au quotidien.

Ecran

L’écran AMOLED gagne 5,5 % de surface par rapport à la génération précédente et atteint un pic lumineux de 3 000 nits, un record sur ce segment. Même en plein soleil, la lisibilité demeure irréprochable. L’interface HarmonyOS répond au quart de tour, avec des gestes fluides et une navigation intuitive. L’affichage Always-On reste parfaitement net toute la journée.

Suivi Santé et Sportif

La grande nouveauté réside dans la puissance cycliste virtuelle. Cette fonction estime la puissance en watts avec une précision proche d’un capteur professionnel, un atout rare pour qui s’entraîne sérieusement à vélo. Les amateurs de trail, de ski ou de golf bénéficient également de modes dédiés, tandis que les coureurs peuvent compter sur un suivi précis de la vitesse et du dénivelé grâce au GPS « Sunflower » à double fréquence, particulièrement stable dans les environnements difficiles. Vraiment dédié pour les sportifs de « haut niveau » que du dimanche qui va compter juste ses pas et son sommeil.

Côté santé, Huawei inaugure son système TruSense. Celui-ci combine une détection multidimensionnelle et une nouvelle mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque. Le résultat : une analyse fine de la condition cardiovasculaire et de la récupération, enrichie par des recommandations personnalisées. Le suivi du sommeil gagne en profondeur, tout comme l’évaluation du stress et des émotions, désormais intégrées dans des rapports clairs au sein de l’application Huawei Health.

L’application Huawei Health reste la pièce maîtresse de l’expérience. Elle centralise l’historique d’activités, propose des graphiques détaillés et des conseils exploitables au quotidien. La synchronisation avec un smartphone Android est impeccable ; sur iOS, certaines fonctions avancées – notamment les réponses rapides – sont un peu plus limitées voir impossible, sans pour autant gâcher l’expérience.

Autonomie

L’autre point fort, c’est la batterie en silicium haute densité, 65 % plus généreuse que sur la génération précédente. En usage classique, la montre tient aisément une douzaine de jours, et peut atteindre trois semaines avec un paramétrage économe. En la gardant au poignet nuit et jour, sans utilisation du AOD ou du GPS, j’ai tenu 20 jours !

Même en mode Always-On, on conserve environ une semaine d’autonomie, et le suivi GPS continu promet quarante heures sans faiblir. Dans la pratique, lors d’une sortie longue mêlant course et vélo, la consommation s’est montrée remarquablement modérée, confirmant les chiffres officiels.

Conclusion

Avec la Watch GT 6 Pro, Huawei réussit à marier luxe et performance. Son design en titane et verre saphir rivalise avec des montres bien plus onéreuses, son autonomie surclasse la plupart des concurrentes, et son GPS Sunflower rivalise avec les références outdoor. Surtout, l’arrivée d’une puissance cycliste virtuelle crédible en fait un outil sérieux pour les sportifs exigeants.

