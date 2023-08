Xiaomi officialise son smartphone Mix Fold 3. Un smartphone avec écran pliable très intéressant.

L’été est aussi la saison des smartphones avec écran pliable, il semblerait. Après le Samsung Galaxy Z Fold 5 et l’impressionnant Honor Magic V2, ainsi que les plus petits modèles de Samsung et Motorola, c’est au tour de Xiaomi de faire parler de lui. Le Mix Fold 3 offre plusieurs améliorations attendues, notamment en ce qui concerne son épaisseur et son poids. Honor n’est pas inquiété sur ce segment, mais le dernier-né de Xiaomi s’offre un zoom périscopique 5x et une caméra selfie.

Xiaomi officialise son smartphone Mix Fold 3

Autre nouveauté intéressante, la recharge sans fil 50 W en plus de l’option filaire 67 W. Selon la méthode utilisée, vous aurez besoin de 55 ou 40 minutes, respectivement, pour recharger complètement la batterie de 4 800 mAh. La recharge sans fil du Mix Fold 3 devrait pleinement profiter du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 “Leading Version”, avec son cœur principal capable d’atteindre les 3,36 GHz.

Avec son setup de caméra renforcé, le Mix Fold 3 embarque quatre objectifs Leica à l’arrière : un principal 50 MP à f/1,77 (Sony IMX800, équivalent 23 mm) avec stabilisation optique, un ultra-wide 12 MP à f/2,2 (équivalent 15 mm), un téléobjectif 10 MP (équivalent 75 mm) et le nouveau périscope 10 MP à f/2,92 (équivalent 115 mm).

Comme auparavant, vous pouvez toujours utiliser l’écran externe pour profiter des caméras arrière pour réaliser de meilleurs selfies, mais pour les vidéoconférences, vous avez désormais l’option de passer sur les caméras frontales de 20 MP sur l’écran externe de 6,56 pouces (2 520 x 1 080 pixels, 120 Hz) et l’écran flexible de 8,025 pouces (2 160 x 1 916 pixels, 120 Hz).

Un smartphone avec écran pliable très intéressant

Les tailles d’écran sont pratiquement identiques au modèle de dernière génération, mais ce sont désormais des dalles OLED Samsung E6, pour une meilleure visibilité en extérieur, notamment, avec 2 600 nits de luminosité sur l’écran externe.

Par ailleurs, avec la charnière améliorée de Xiaomi, l’entreprise annonce enfin une durabilité de 500 000 pliages (certifié par TÜV Rheinland). Et le Mix Fold 3 peut être articulé entre 45 et 135 °, autrement dit, vous pouvez caler les caméras arrière pour obtenir des angles plus artistiques ou réaliser des timelapses. Attention cependant à ne pas érafler l’écran externe.

Xiaomi prend les précommandes pour son Mix Fold 3, avec des tarifs compris entre 8 999 yuans (environ 1 135 €) pour la version 12 Go de LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0 et 10 999 yuans (environ 1 387 €) pour la version 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Vous pourrez par ailleurs choisir entre un châssis composite cinq couches (noir uniquement) ou une finition plus classique en noir ou or. Comme l’année dernière, toutes les versions disposent d’un pied sur la façade arrière, mais désormais, avec une protection supplémentaire pour la partie supérieure de l’appareil.

Malheureusement, aussi prometteur que puisse être cet appareil, il y a de fortes chances que le Xiaomi Mix Fold 3 soit réservé au marché chinois.