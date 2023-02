Xiaomi recharge son smartphone en 5 minutes à 300 W

Xiaomi fait la démonstration d'une recharge de smartphone à 300 W. Cinq petites minutes seulement pour recharger une batterie de 4 100 mAh.

À la fin du mois d’octobre dernier, Xiaomi commercialisait sa technologie de recharge mobile 210 W via sa filiale Redmi. Au début du mois de février, une version 240 W voyait le jour grâce à Realme – dans la grande famille Oppo et OnePlus -. Aujourd’hui, alors que le Mobile World Congress bat son plein, Xiaomi reprend la main avec une démonstration de charge à 300 W, ce qui permet de faire descendre le chronomètre sous les 5 minutes – presque moitié moins que les deux réalisations citées précédemment -. Xiaomi ajoutait que ce nouveau chargeur 300 W fait la même taille que celui en 210 W, grâce à un design plus modulaire et une dissipation de la chaleur par l’intérieur.

Xiaomi fait la démonstration d’une recharge de smartphone à 300 W

Cette démonstration à 300 W mettant en scène un Redmi Note 12 Pro+ modifié avec une batterie de 4 100 mAh, légèrement plus petite que celle de 4 300 mAh 210 W qui équipe le Redmi Note 12 Discovery Edition (et le Realme est encore plus généreux avec une batterie de 4 600 mAh). Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, le téléphone atteint les 20 % en un peu plus d’une minute, les 50 % en 2 minutes et 12 secondes et, enfin, les 100 % en moins de 5 minutes. Le wattmètre indique un pic d’un peu plus de 290 W pour le chargeur et celui-ci est par ailleurs conçu pour pouvoir fonctionner à 280 W et plus pendant environ 2 minutes.

Cinq petites minutes seulement pour recharger une batterie de 4 100 mAh

L’entreprise explique que la batterie embarque ici des cellules 15C (contrairement aux 10C du Discovery Edition), avec de nouveaux matériaux en carbone à la place des composés graphite plus conventionnels, ce qui permet de réduire l’épaisseur des électrodes de 35 %. Avec une formule d’électrolyte amélioré, cette batterie lithium ion peut offrir une densité de puissance plus élevée avec des taux de charge et décharge plus rapides, ce qui, apparemment, permet de réduire la quantité de chaleur produite pendant le processus. Ces cellules ultra-fines sont ensuite empilées avec des matériaux thermiques dans un nouveau design “sandwich”, ceci pour optimiser la dissipation de chaleur tout en profitant au mieux de l’espace interne. En ce qui concerne la sécurité, Xiaomi affirme avoir embarqué plus de 50 fonctionnalités dans le système pour garder un œil sur le courant, le voltage et la température à tout instant.

Cette annonce de Xiaomi est un palier important pour l’industrie du mobile, bien que l’entreprise n’ait pas mentionné si cette technologie de recharge à 300 W sera disponible au grand public. Xiaomi n’a pas communiqué non plus sur le nombre de cycles de charge, ce qui devrait nous rappeler que les durées de vie de ces batteries sont directement affectées par des puissances de recharge élevées.