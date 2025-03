Xiaomi 15 Ultra : Une vitrine pour la photographique, propulsé par Leica

Le Xiaomi 15 Ultra, un véritable étalage de photographie, est propulsé par la technologie de la célèbre marque Leica.

Tl;dr Le nouveau Xiaomi 15 Ultra, produit en partenariat avec Leica, offre des capacités photographiques exceptionnelles.

Le smartphone aux spécifications haut de gamme dispose d’un module de caméra avec du matériel photo sérieux.

Xiaomi a également créé un kit de photographie séparé pour améliorer l’expérience de la photo sur le Xiaomi 15 Ultra.

Un smartphone conçu pour les passionnés de photographie

Chaque téléphone phare actuel peut prendre une photo décente. Pourtant, Xiaomi n’a pas arrêté de s’associer à Leica, le légendaire fabricant de caméras, pour produire un monstre de la photographie dans le nouveau Xiaomi 15 Ultra. Ce dernier est propulsé par un Snapdragon 8 Elite chip équipé jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, des spécifications qui sont sans équivoque de haut niveau.

Des spécificités techniques haut de gamme

Le Xiaomi 15 Ultra est doté d’une énorme batterie de 6,000 mAh, plus grande que tout ce que vous obtenez d’Apple, Google ou Samsung. Il offre également une vitesse de charge filaire allant jusqu’à 90 watts ou légèrement plus lente à 80 watts en sans fil. Et il est livré avec un adaptateur de courant dans la boîte.

Un écran lumineux et une esthétique séduisante

Le 15 Ultra est équipé d’un magnifique écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 1-120Hz et une luminosité allant jusqu’à 3,200 nits. Il est disponible en trois coloris : un modèle blanc avec un dos gravé, un noir avec une finition presque caoutchouteuse et une édition spéciale Silver Chrome qui s’inspire des anciens appareils photo de Leica.

Un module de caméra impressionnant

Au dos, il y a un énorme module de caméra circulaire qui abrite un matériel photo sérieux. La caméra principale de l’Ultra 15 utilise un capteur Sony de 50 mégapixels de 1 pouce. Pour les paysages expansifs, vous avez une caméra ultra-large de 50 MP. Il ne s’arrête pas là car il y a non pas une mais deux lentilles zoom : une caméra intermédiaire de 50 MP avec une longueur focale de 70 mm plus un superbe périscope de 200 MP avec une longueur focale de 100 mm.

Un kit de photographie dédié

Xiaomi a même créé un kit de photographie séparé qui comprend une poignée de caméra supplémentaire avec un bouton d’obturateur physique, une molette réglable et un bouton vidéo dédié. Il y a aussi une coque qui vous permet d’attacher un adaptateur de filtre standard de 67 mm. Cela signifie que vous pouvez prendre le même verre que vous utilisez sur votre véritable appareil photo et l’utiliser avec l’Ultra 15.

Disponibilité et compatibilité

Contrairement à certains téléphones chinois comme ceux de Huawei, les appareils Xiaomi ont toujours accès aux services Google, vous pouvez donc télécharger des applications depuis le Play Store. Même l’HyperOS 2 de la société est un skin Android relativement minimaliste qui est agréable à regarder et facile à utiliser.