Avec une finition impeccable et un dos texturé rappelant le tartan écossais, le Huawei Nova 13 Pro a le look d’un smartphone haut de gamme et pourtant il est proposé à 700 € ! Voici le détail de la configuration testée :

Dimensions : 163,4 x 74,9 x 7,82 mm

Poids : 209 g

Ecran : OLED LTPO de 6,76 pouces (2776 x 1224 px)

Processeur : Kirin 8000

Stockage : 512 Go

Mémoire vive : 12 Go

Caméras à l’arrière : 50 MP (f1.4), téléobjectif de 12 MP (f2.4) et macro ultra large 8 MP (f2.2)

Caméra à l’avant : ultra large 60 MP (f2.4) et 8 MP (f2.2)

Batterie : 5000 mAh

Connectivité : WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 4G

Prix : 699€

Le téléphone est très beau et j’adore la couleur verte qui le distingue des autres. Les reflets tartan sont bien réussis et évite les traces de doigts. Sur le pourtour de l’appareil photo, on va retrouver le nom de la gamme « Nova ».