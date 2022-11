Le Redmi Note 12 Discovery Edition peut être totalement rechargé en 9 minutes

Xiaomi officialise sa gamme Redmi Note 12. Parmi les modèles, le Redmi Note 12 Discovery Edition, qui se recharge en 9 minutes.

Les vitesses de recharge de nos smartphones ont grandement évolué ces dernières années, descendant à 30 puis 15 minutes pour certains modèles actuels. Ceci n’est pas suffisant pour Xiaomi. Dans sa toute nouvelle gamme Redmi Note 12, le Redmi Note 12 Discovery Edition sort du lot avec sa compatibilité HyperCharge 210 W. Contrôlée par trois puces 100 W, celle-ci permet de recharger les 4 300 mAh de la batterie en seulement 9 minutes.

Xiaomi officialise sa gamme Redmi Note 12

Le Redmi Note 12 Discovery Edition enregistre aussi les débuts de la puce MediaTek Dimensity 1080 et offre un écran OLED de 6,67 pouces (2 400 x 1 080 pixels, 120 Hz), un objectif principal de 200 MP (capteur Samsung HPX avec OIS), un objectif ultra-large de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un objectif frontal de 16 MP. Vous trouverez aussi un emplacement double SIM, des haut-parleurs stéréo, une prise jack 3,5 mm, un capteur d’empreinte digitale sur la tranche, le NFC, le tout sous Android 12.

Ce modèle n’est proposé qu’en une seule variante : 8 Go de RAM LPDDRAx et 256 Go de stockage UFS 2.2. Contrairement au Redmi Note 11 Pro+ de l’année dernière, il n’y a pas de possibilité d’étendre le stockage via microSD. Mais cette fiche technique est plus qu’acceptable pour un appareil vendu 2 399 yuan, soit environ 332 €.

Malgré son nom, le Redmi Note 12 Discovery Edition est basé sur le Redmi Note 12 Pro+, avec comme principales différences la puissance de recharge moindre (120 W) mais une plus grande batterie (5 000 mAh). Ce modèle est proposé à partir de 2 199 yuan, 304 €, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour 2 399 yuan, la RAM passe à 12 Go.

Parmi les modèles, le Redmi Note 12 Discovery Edition, qui se recharge en 9 minutes

Il y a ensuite le Redmi Note 12 Pro, qui délaisse l’objectif 200 MP pour un objectif 50 MP (capteur Sony IMX766) et une recharge 67 W pour la même batterie 5 000 mAh. Comptez 1 699 yuan, 235 €, dans sa variante avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, le tarif est de 2 199 yuan, 304 €, le même prix que pour le Pro+.

Enfin, le Redmi Note 12 est positionné comme plus abordable, à partir de 1 199 yuan, 165 €. Avec une puce Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, un écran OLED de la même taille, mais moins lumineux, moins contrasté et sans HDR, des objectifs moins performants (48 MP en principal, profondeur de 2 MP et 8 MP en frontal), une recharge à seulement 33 W et un seul haut-parleur. Ce modèle est proposé en deux variantes : 4 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go et 256 Go (1 699 yuan, 235 €, comme le modèle de base du Note 12 Pro).

Si vous êtes intéressé(e), il y a de fortes chances que cette gamme arrive en France dans quelques mois. À suivre !