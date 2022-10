MediaTek officialise sa puce Dimensity 1080, jusqu’à 200 MP pour la caméra

MediaTek officialise sa puce Dimensity 1080 avec jusqu'à 200 MP pour la caméra.

MediaTek vient d’introduire son SoC Dimensity 1080, une plateforme qui servira à propulser les smartphones milieu de gamme. Ces smartphones offrent des volumes de vente bien plus élevés que le haut de gamme, plus onéreux, et peut affecter l’équilibre des forces en ce qui concerne les systèmes d’exploitation et les plateformes d’applications.

MediaTek officialise sa puce Dimensity 1080

La puce Dimensity 1080 prend la place de la Dimensity 920 gravée en 6 nm lancée l’année dernière. Et finalement, les différences ne sont pas énormes par rapport à cette dernière : il y a une petite augmentation de la fréquence du CPU (4 %), mais un cluster CPU composé de deux ARM Cortex-A78 2,6 GHz (contre 2,5 GHz) et six ARM Cortext-A55 2,0 GHz. Le GPU Mali-G68 MC4 reste, quant à lui, cadencé à 950 MHz.

Cependant, MediaTek annonce “des fonctionnalités pour la caméra significativement améliorées par rapport à son prédécesseur.” Ces déclarations proviennent très certainement de la prise en charge des capteurs 200 MP. MediaTek a très probablement changé ou optimisé son processeur d’images (ISP).

jusqu’à 200 MP pour la caméra

Les spécifications officielles de la puce Dimensity 920 indiquent : “Max Camera ISP 20 MP + 20 MP, 108 MP”. Si l’on additionne tout cela, cela donne 148 MP au maximum. Pour être précis, il s’agit là du nombre de pixels brut qui peuvent être traités par le capteur en photographie. Ceci avant que d’éventuels traitements logiciels ne soient effectués après le travail de l’ISP.

S’engager à prendre en charge des composants jusqu’à 200 MP est une très belle promesse. Cette annonce nous indique en tous les cas que la guerre des mégapixels est loin d’être terminée et que les appareils 200 MP arriveront bientôt sur le segment du milieu de gamme. C’est une bonne chose pour les utilisateurs, ils pourront profiter de ces MP supplémentaires pour augmenter les détails de leurs clichés, par exemple.

Malheureusement, la plupart des OEM cachent le mode pleine résolution dans les paramètres de l’appareil et pratiquement personne ne l’utilise. Samsung a une option pleine résolution en mode “auto”. Xiaomi avait un excellent mode “auto” 27 MP, mais l’a supprimé. Affaire à suivre !