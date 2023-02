Xiaomi fait la démonstration de ses nouvelles lunettes sans fil de réalité augmentée

Xiaomi dévoile un concept de lunettes AR sans fil. Les Wireless AR Glass Discovery Edition sont très prometteuses, mais seront-elles commercialisées ?

La réalité augmentée est une technologie des plus excitantes, mais l’on se pose encore la question de son utilité réelle, notamment à la réelle des moyens actuels. Cela n’empêche pas les sociétés de la tech d’y travailler. Xiaomi, par exemple, a dévoilé ses lunettes Wireless AR Glass Discovery Edition, un accessoire très compact utilisant la même plateforme Snapdragon XR2 Gen 1 que celle du Quest Pro. L’entreprise explique que ces grandes lunettes de soleil offrent une solution élégante pour introduire le monde numérique dans le monde réel, sans devoir être branché physiquement à un smartphone.

Avec seulement 126 grammes sur la balance, Xiaomi a utilisé un alliage magnésium-titane et des composants en fibre de carbone pour alléger au maximum l’appareil. On trouve aussi à l’intérieur une batterie maison avec une anode en silicium-oxygène qui, selon Xiaomi, permet aussi de réduire au maximum le poids. Mais pour avoir eu l’occasion de tester des lunettes pesant plus de 100 grammes, cela se fait sentir sur de longues sessions.

En ce qui concerne les écrans, ces lunettes intègrent des dalles microOLED pour former une paire de prismes “libres” si denses en pixels que vos yeux ne remarqueront pas les points. L’entreprise explique aussi que la perte de luminosité se fera moins ressentir qu’avec d’autres écrans si proches des yeux, et la luminosité maximale peut atteindre les 1 200 nits. Pour que l’immersion soit au rendez-vous, l’avant des lentilles est électrochromatique, permettant d’ajuster automatiquement la luminosité lorsque vous avez besoin de vous concentrer sur le monde virtuel.

Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition features a lightweight yet sturdy design with a magnesium-lithium alloy structure and carbon fiber materials. Its electrochromic lenses allow for seamless access to reality and the virtual world at a single click. pic.twitter.com/FWANebc4Gp — Lei Jun (@leijun) February 27, 2023

Les Wireless AR Glass Discovery Edition sont très prometteuses, mais seront-elles commercialisées ?

Un suivi avancé de la tête devrait aussi permettre une nouvelle forme d’interaction, avec nos mains qui serviraient à manipuler le monde virtuel. Dans une vidéo conceptuelle, un utilisateur regarde une ampoule connectée et la désactive en appuyant sur un interrupteur virtuel juste sur l’accessoire en lui-même. Les utilisateurs pourront aussi, à la manière de Minority Report, naviguer sur internet et, potentiellement, utiliser ces fonctions pour des besoins de productivité.

Ces avancées s’inscrivent aussi dans les efforts de Qualcomm pour promouvoir sa plateforme Snapdragon Spaces et booster ainsi les appareils XR. Le produit Xiaomi, lorsque appairé à un appareil compatible comme le nouveau Xiaomi 13, promet des latences suffisamment faibles pour ne pas remarquer l’absence de câble. Et l’entreprise explique qu’elle “travaille de près avec les développeurs pour accélérer l’arrivée de l’AR”, si vitale dans certains marchés.

Malheureusement, nous n’avons à l’heure actuelle aucune information concernant le tarif ou la date de disponibilité de ces lunettes. Il s’agit pour l’heure davantage d’un concept que d’un produit fini… À suivre !