La fiche technique du Xiaomi Poco F5 en fuite sur le web

La fiche technique du Poco F5 dévoilée. Le meilleur du milieu de gamme de 2023 ?

Si le catalogue de smartphones Poco ne cesse de grossir chaque année, la série F reste ce que la marque fait de mieux. Les Poco F4 et F4 GT étaient de très belle facture, avec de nombreux atouts à faire valoir, mais leurs successeurs pourraient bien faire mieux encore. Voici ce que l’on sait aujourd’hui des smartphones Poco F5.

C’est une habitude chez Xiaomi, le Redmi K60 sera très certainement Poco F5 en occident. La fiche technique qui vient de fuiter nous permet donc de nous faire un très bon aperçu de ce à quoi ce smartphone devrait ressembler. Et sur le papier, cela pourrait en faire l’un des meilleurs appareils en milieu de gamme de l’année 2023.

Certaines spécifications avaient déjà fuité en octobre, mais cette fois, c’est pratiquement toute la fiche technique qui se dévoile. Ainsi donc, le Poco F5 disposerait d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un écran 2K, une batterie de 5 500 mAh avec charge rapide (67 W en filaire et 30 W sans fil), un triple module photo avec capteur principal de 64 MP, un capteur d’empreinte sous l’écran, de la RAM LPDDR5 et un stockage UFS 3.1.

Avec le Snapdragon 8+ Gen 1 – légèrement en dessous du tout récent Snapdragon 8 Gen 2, mais tout de même très puissant – et sa batterie de 5 500 mAh, nul doute que ce Poco F5 devrait être un compagnon du quotidien à l’aise dans toutes les circonstances. Et quand on connait les bonnes performances de gestion de l’énergie des smartphones Xiaomi, il y a de fortes chances que l’autonomie atteigne les 2,5 ou 3 jours.

Le constructeur chinois prévoit-il une version GT comme avec son Poco F4 ? Quels seront les tarifs des différents modèles du F5 ? Difficile à dire. On ne peut qu’espérer que la facture n’augmentera pas (trop) et celle-ci parvient à rester sous les 500 €, les chiffres de ventes pourraient être importants. À suivre !

Redmi K60/Poco F5 specification has already been said before: 12bit 2K PWM dimming Straight Screen, Snapdragon 8+ Gen 1, 5500mah + 67W + 30W wireless, 64MP OIS triple camera, indisplay fingerprint scanner, LPDDR5, UFS 3.1

What price do you think suitable for this configuration?

— Kartikey Singh (@That_Kartikey) December 26, 2022