Le Xiaomi 13 Pro offre un aperçu des smartphones haut de gamme de 2023

Xiaomi officialise sa gamme de smartphones 13. Les Xiaomi 13 et 13 Pro ont de sérieux avantages à faire valoir.

La gamme Xiaomi 13 est là et, comme à l’accoutumée, elle est bardée des dernières technologies et fonctionnalités en date. Avec les 13 et 13 Pro, Xiaomi est le deuxième fabricant à utiliser la plateforme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, après Vivo avec son X90 Pro et la gamme IQOO 11. Il y a aussi de nouveaux modules caméra avec une qualité d’image encore améliorée, une recharge ultra-rapide et bien davantage.

Xiaomi officialise sa gamme de smartphones 13

Comme avec les modèles précédents, les Xiaomi 13 et 13 Pro ont des designs différents. Le 13 Pro offre un écran incurvé AMOLED 2K+ (3 200 x 1 400 pixels) de 6,73 pouces avec des versions en cuir vegan ou céramique à l’arrière. Le 13, quant à lui, dispose d’un écran plat AMOLED de 6,36 pouces (2 400 x 1 080 pixels), des bords en aluminium similaires à ceux de l’iPhone et un arrière en verre ou en cuir, au choix. La plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 offre un ray-tracing accéléré par le hardware et de sérieuses performances pour le jeu vidéo, avec notamment des écrans 120 Hz.

Le Xiaomi 13 Pro a ce qui se fait de mieux pour la photo et la vidéo. Un appareil principal de 50 MP à f/1,9 avec un capteur Type 1 pouce (seulement 8,8 x 13,2 mm en vérité), un zoom 3,2x de 50 MP (équivalent à 75 mm) avec stabilisation optique de l’image (OIS) et une lentille flottante. Enfin, on trouve un ultra-grand angle de 50 MP à f/2,2 (équivalent à 14 mm) et, sur le module frontal, un capteur 32 MP avec un poinçon dans l’écran.

Le Xiaomi 13, quant à lui, a la même configuration pour les selfies, un objectif principal de 50 MP à f/1,8 avec OIS et un capteur plus petit, un zoom 10 MP 3,2x avec OIS et un ultra-grand angle 12 MP (équivalent à 15 mm).

Les Xiaomi 13 et 13 Pro ont de sérieux avantages à faire valoir

Le 13 Pro profite par ailleurs de la recharge 120 W (plus que de nombreux ordinateurs portables), ce qui permet de recharger la batterie de 4 820 mAh en seulement 19 minutes. Rapide, mais bien moins que le Redmi Note 12 Discovery Edition. La recharge sans fil a le mérite d’exister, à “seulement” 50 W (36 minutes pour une recharge complète). Le Xiaomi 13 a une batterie légèrement inférieure, 4 500 mAh, et la recharge est limitée à 67 W (38 minutes pour le 0 à 100 %) et 50 W pour le sans fil (48 minutes pour une charge complète).

Parmi les autres fonctionnalités, on citera la RAM LPDDR5X et le stockage UFS 4.0 sur les deux modèles (8 Go et 128 Go, jusqu’à 12 Go et 512 Go, pour les deux modèles), le Dolby Atmos sur le Pro et la technologie Leica pour les objectifs. Xiaomi et Leica ont d’ailleurs conçu un modèle de couleurs basé sur 4 700 scènes, ce qui devrait permettre une plus grande précision. Les tarifs démarrent à 4 999 yuans (680 €) pour le Xiaomi 13 Pro et 3 999 yuans (544 €) pour le Xiaomi 13. Il faudra patienter quelques mois avant de les voir arriver sur le vieux continent et ainsi connaître leurs tarifs officiels, mais il est clair qu’avec un tel positionnement tarifaire, la marque chinoise veut faire de l’ombre à Apple et Samsung.