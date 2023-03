Le Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 arrive dans les appareils milieu de gamme ce mois-ci

Qualcomm dévoile sa puce Snapdragon 7+ Gen 2, pour des smartphones milieu de gamme toujours plus performants.

Qualcomm a dévoilé sa toute dernière puce en date, une puce qui propulsera une variété de smartphones milieu de gamme avant la fin de ce mois-ci. Redmi et Realme comptent parmi les premières marques qui proposeront des appareils dotés de cette puce Snapdragon 7+ Gen 2.

Comme vous pouvez vous en douter, cette puce n’est pas aussi puissante que le Snapdragon 8 Gen 2, mais elle offre une amélioration notable par rapport à la Snapdragon 7 Gen 1. Selon les dires de Qualcomm, le CPU propose une grosse amélioration des performances de 50 %, avec des vitesses pouvant atteindre les 2,91 GHz. L’entreprise affirme par ailleurs que le Snapdragon 7+ Gen 2 offira une augmentation sur le segment GPU (avec un facteur 2) et en ce qui concerne l’efficience (13 %).

De plus, Qualcomm explique que “une intelligence artificielle sur la puce est intégrée sur toute la plateforme”. Vous pouvez ainsi vous attendre à des performances IA deux fois meilleures par rapport à celles du Snapdragon 7 Gen 1 et + 40 % de performances par watt, selon Qualcomm. De plus, AI Super Resolution devrait être capable d’upscaler les graphismes des jeux et des photos de 1 080p à la 4K.

pour des smartphones milieu de gamme toujours plus performants

D’autres fonctionnalités dédiées au gaming sont présentes, parmi lesquelles le rendu volumétrique, qui vient ajouter des graphismes de particules, comme le brouillard et la fumée. Le shading à taux variable automatique viendra augmenter les performances globales en rendant le contenu qui est dans le champ de fusion et en limitant l’arrière-plan d’une scène dans une résolution moindre, par exemple. L’entreprise explique aussi que Snapdragon Sound avec Qualcomm aptX permet de fournir un son sans perte et sans lag pour le jeu vidéo.

La puce prend aussi en charge la photo jusqu’à 200 MP, ainsi que la captation vidéo HDR, avec une triple exposition de deux objectifs en même temps. Grâce à sa compatibilité Triple ISP 18 bits, il devrait aussi être plus facile de prendre de somptueux clichés en faible luminosité. Qualcomm explique que les appareils dotés de la puce Snapdragon 7+ Gen 2 peuvent prendre 30 images et combiner les meilleures parties en un seul cliché pour avoir le rendu le plus lumineux, le plus net et le plus vif possible.

En ce qui concerne la connectivité, enfin, le dual SIM 4G et 5G est de la partie, pour des vitesses de téléchargement pouvant atteindre les 4,4 Gbps en cellulaire grâce au nouveau modem X62 5G. Pour le Wi-Fi, Qualcomm explique que la puce Snapdragon 7+ Gen 2 permettra de télécharger jusqu’à 3,6 Gbps.