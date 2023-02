Le nouveau modem Qualcomm Snapdragon X75 pourrait résoudre les soucis actuels de la 5G

Le nouveau modem Qualcomm Snapdragon X75 est compatible 5G Advanced, un nouveau standard prometteur qui n'arrivera pas avant 2024.

La 5G est encore toute jeune. Si elle se trouve aujourd’hui bien plus facilement qu’à ses débuts, ses performances et sa fiabilité sont parfois très aléatoires, ce qui fait que certains ne sont pas pressés de se débarrasser du LTE. Qualcomm fait avancer les choses dans le bon sens, si l’on peut dire. L’entreprise vient d’introduire son Snapdragon X75, le premier modem pour mobile compatible avec la 5G Adavanced, selon Qualcomm. Ce nouveau standard cellulaire promet une amélioration dans tous les domaines (débit, couverture, fiabilité et gestion du trafic). Vous pourriez ainsi constater une nette amélioration des vitesses, moins de pertes du signal et de meilleures performances sur des réseaux encombrés.

Le nouveau modem Qualcomm Snapdragon X75 est compatible 5G Advanced

Que vous ayez ou non vraiment besoin de cette 5G Adavanced, la puce Snapdragon X75 offre des améliorations bienvenues par rapport aux générations précédentes. Qualcomm annonce par exemple une autonomie en hausse et des performances plus homogènes dans des endroits difficiles comme les annonceurs ou le métro. Le modem peut gérer la data 5G / 4G sur deux cartes SIM en même temps. Les vitesses d’upload sont aussi améliorées, et la technologie Snapdragon Satellite est de la partie.

Qualcomm propose déjà des échantillons de sa puce Snapdragon X75 aux fabricants, mais les premiers produits à l’intégrer ne devraient pas arriver sur le marché avant le second semestre de cette année. Nul doute, en tous les cas, que lorsque la puce sera disponible, elle sera très populaire. Les modems de Qualcomm sont le premier choix pour tous les smartphones Android fonctionnant avec un SoC Snapdragon et ils sont même encore utilisés dans les iPhone.

Un nouveau standard prometteur qui n’arrivera pas avant 2024

La question qui se pose finalement est de savoir quand nous pourrons, nous, grand public, constater les avantages. Le standard 5G Advanced ne doit pas être opérationnel avant 2024, et il faudra encore certainement patienter un long moment avant que votre opérateur ne l’adopte. Quoi qu’il en soit, le modem Snapdragon X75 pose les fondations nécessaires. Vous pourriez ainsi avoir un smartphone compatible avant que la technologie n’arrive chez votre opérateur.