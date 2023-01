Avec Snapdragon Satellite, Qualcomm permet aux smartphones Android de communiquer par satellite

Qualcomm dévoile son Qualcomm Satellite : des messages texte via satellite, urgents ou non, pour les smartphones Android.

L’année dernière, Apple introduisait Urgence SOS qui permet à l’iPhone 14 de se connecter à un satellite pour envoyer un message d’urgence. Aujourd’hui, Qualcomm dévoile sa propre fonctionnalité de communication par satellite pour les smartphones Android. Baptisée Snapdragon Satellite, elle permet aux appareils dotés d’un modem X70 de se connecter à un satellite pour envoyer des messages lorsque aucun signal cellulaire n’est disponible.

Qualcomm dévoile son Qualcomm Satellite

La fonctionnalité, qui devrait être disponible sur les smartphones durant le second semestre 2023, est le résultat d’un partenariat avec le fabricant de téléphone satellite Iridium. Les appareils Android dotés d’un modem X70 et du SoC Qualcomm pourront se connecter au réseau de satellite Iridium pour envoyer des SMS.

Comme avec la majorité des technologies de Qualcomm, l’implémentation finale dépendra du fabricant du smartphone. Ceux-ci ont une grande flexibilité sur ce point. Si nous ne savons pas encore précisément quand tout ceci sera disponible, Qualcomm a fait une démonstration à nos confrères de Engadget au CES 2023.

Comme avec Apple Urgence SOS, il faut être à l’extérieur avec un ciel dégagé pour pouvoir utiliser la communication par satellite. Une fois activée, un message apparaît pour vous faire bien pointer l’appareil pour établir la connexion. Il faut quelques secondes pour initialiser le processus une fois le téléphone en position.

Lorsque le téléphone est connecté à un satellite, les appareils de démonstration ont pu envoyer des messages texte à une liste de contacts préétablie. Qualcomm explique que cette fonctionnalité restera en place pour garantir que du spam ne vient pas encombrer le réseau de satellites. Cependant, l’entreprise précisait que les fabricants auraient quelques latitudes pour que le processus ressemble davantage à une app de messagerie traditionnelle.

Il y a cependant quelques limitations par rapport à ces apps conventionnelles. Les messages par satellite restent limités à 140 octets, soit environ 160 caractères, ce qui en fait un SMS old-school, ou presque. Impossible donc d’envoyer des photos ou des vidéos par satellite.

Des messages texte via satellite, urgents ou non, pour les smartphones Android

Contrairement à Urgence SOS d’Apple, Qualcomm veut faire de Snapdragon Satellite une solution de messagerie pas réservée aux situations d’urgence. Ainsi, la version Android de la fonctionnalité pourrait être un peu plus utile, permettant de rester en contact avec des proches dans des zones difficiles d’accès. Ceci étant dit, ces communications auront évidemment un surcoût. Qualcomm n’est pas entré dans les détails de la tarification.

Snapdragon Satellite ne permet aussi que des messages texte, pas des appels. Pour les situations vraiment dangereuses, l’entreprise s’est associée à Garmin, qui propose un appareil de communication d’urgence via satellite baptisé inReach. Cela signifie que les messages d’urgence seront routés par la même équipe qui gère les appels SOS des appareils inReach. C’est une approche légèrement différente de celle d’Apple, qui renvoie parfois les appels vers les premiers secours pour le compte de la personne qui envoie le message d’urgence.

Les détails sont malheureusement rares quant à la date d’arrivée des smartphones qui auront droit à Snapdragon Satellite, ni à leur nombre. Pour l’heure, Samsung dit s’attendre à voir les premiers modèles chez “plusieurs” fabricants dans le courant du second semestre 2023. Cela ne signifie pas non plus que la fonctionnalité sera disponible sur tous les smartphones Android dotés d’un modem X70 et du SoC Qualcomm. En effet, les smartphones équipés d’un modem X70 lancés avant le second semestre n’ont pas les composants nécessaires pour permettre la connectivité Snapdragon Satellite.

Nous devrions en savoir davantage dans les mois à venir. À suivre !