Qualcomm dévoile sa nouvelle plateforme Snapdragon pour les lunettes de réalité augmentée

Qualcomm dévoile sa plateforme Snapdragon AR2 Gen 1, pour des lunettes de réalité augmentée plus fines, plus légères et plus efficientes.

Si les fabricants veulent proposer des lunettes de réalité augmentée (AR) que le grand public a envie de porter, il faut des puces suffisamment puissantes, mais qui n’ont pas besoin de grosses batteries sur votre tête. Qualcomm pense pouvoir aider sur ce point. L’entreprise a dévoilé sa plateforme Snapdragon AR2 Gen 1, pensée et conçue pour des lunettes de réalité augmentée toujours plus fines et légères.

Ce design multi-puces offrirait des performances d’intelligence artificielle 2,5 fois supérieures à celles de la première génération, tout en consommant moitié moins d’énergie. Vous pourriez ainsi avoir un système AR devant les yeux suffisamment mince et léger pour être utilisé des heures durant sans gêne.

L’une des astuces de cette plateforme est de déporter les traitements dans toute la monture des lunettes, selon Qualcomm. La puce principale, gravée en 4 nm, inclut un CPU, le traitement IA Tensor, la gestion des graphismes et les divers moteurs pour des fonctionnalités comme l’analyse visuelle. Elle peut prendre en charge jusqu’à neuf caméras simultanément pour suivre les mouvements de votre corps et du monde qui vous entoure. Un coprocesseur ailleurs dans la monture est, quant à lui, équipé d’un accélérateur IA pour des opérations comme le suivi oculaire et la vision par ordinateur, tandis qu’une troisième puce gère toute la connectivité, aux réseaux et aux téléphones. Cela permet non seulement de gérer la répartition du poids, mais aussi de permettre des cartes plus petites et moins de câbles que ce que l’on voit actuellement sur les SoC.

Pour des lunettes de réalité augmentée plus fines, plus légères et plus efficientes

La connectique est aussi importante, d’après Qualcomm. Comme la plateforme Snapdragon 8 Gen 2 dans les smartphones, l’AR2 Gen 1 est l’une des premières plateformes à prendre en charge le Wi-Fi 7. C’est vital, non seulement pour profiter de toute la bande-passante disponible pour la connexion (jusqu’à 5,8 Gbps), mais aussi pour réduire la latence (moins de 2 ms pour votre smartphone, selon Qualcomm). Combiné avec la réduction des lags dans le processeur et le coprocesseur, les utilisateurs devraient pouvoir profiter d’une expérience plus naturelle et réactive.

Les appareils dotés de cette plateforme AR2 Gen 1 sont à des “stades divers” de développement chez des entreprises bien connues, notamment Lenovo, LG, Nreal, Oppo et Xiaomi. Et plus important, Microsoft a participé à l’élaboration du cahier des charges. Vous ne serez donc pas surpris si vous utilisez un jour AR2 pour des collaborations virtuelles dans Mesh ou de quelconques autres apps et services de la firme de Redmond.

Qualcomm a par ailleurs introduit des améliorations intéressantes dans ses technologies audio. Les nouvelles plateformes S3 Gen 2 et S5 Gen 2 Sound promettent beaucoup, avec notamment une prise en charge de l’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête, une réduction de la latence pour les jeux et les dernières avancées autour de la réduction de bruit active adaptative (les modes transparence que l’on trouve sur certains écouteurs). Vous ne verrez cependant aucun produit en profiter avant le second semestre 2023, mais ces puces aideront à démocratiser des fonctionnalités jusqu’à présent réservées aux appareils les plus onéreux.