ChatGPT se dote d’un abonnement premium

OpenAI lance l'abonnement premium ChatGPT Plus à 20 dollars par mois pour son agent conversationnel.

L’abonnement premium ChatGPT Plus (accès prioritaire, même aux heures de pointe, pour 20 dollars par mois) d’OpenAI arrive deux mois après que le chatbot intelligent ChatGPT soit devenu un outil accessible au public, en plus d’être rapidement devenu viral grâce à sa capacité à générer des réponses convaincantes aux questions posées par les utilisateurs. L’agent conversationnel utilise principalement une architecture de Transformer, un modèle de Deep Learning, basée sur des couches d’attention afin de générer différents textes.

We are piloting ChatGPT Plus, a subscription plan that offers faster response times and reliability during peak hours. And of course, the free tier of ChatGPT is still available. https://t.co/2hEBw6h5Se

— OpenAI (@OpenAI) February 1, 2023