Google accélère sur l’IA avec les modèles quantitatifs de SandboxAQ

Avec l’arrivée des modèles quantitatifs de SandboxAQ sur Google Cloud, les entreprises gagnent un outil puissant pour automatiser et innover.

Tl;dr SandboxAQ rend ses modèles quantitatifs accessibles sur Google Cloud pour traiter des données complexes et automatiser des processus dans divers secteurs.

Ce partenariat entre Alphabet et SandboxAQ permet de toucher un public élargi et d’offrir des outils via une plateforme tierce pour la première fois.

Soutenue par une récente levée de fonds, SandboxAQ se positionne comme un acteur clé de l’IA quantitative.

Les modèles quantitatifs au service des données complexes

Les modèles quantitatifs de SandboxAQ (LQMs) sont conçus pour traiter d’importantes bases de données numériques et effectuer des calculs complexes. Ils permettent aussi des analyses statistiques avancées. Ces outils sont particulièrement adaptés à des secteurs comme la finance, où ils peuvent automatiser des stratégies de trading ou créer des modèles prédictifs sophistiqués. Cette avancée renforce le potentiel de l’IA pour résoudre des problèmes mathématiques complexes à grande échelle.

Une collaboration pour démocratiser les LQMs

Grâce à ce partenariat, les entreprises peuvent désormais utiliser Google Cloud pour développer et déployer les LQMs de SandboxAQ. Spécialisée dans l’IA, SandboxAQ voit dans cet accord une opportunité d’élargir sa base d’utilisateurs. Cette intégration marque également une première : c’est la première fois que ses modèles sont disponibles sur une plateforme tierce.

L’importance croissante des mathématiques en IA

Selon Jack Hidary, PDG de SandboxAQ, plus de 80% de l’économie repose sur des relations mathématiques et quantitatives. Il souligne que l’IA quantitative complète parfaitement les modèles linguistiques utilisés actuellement. Cette technologie pourrait ainsi jouer un rôle central dans des secteurs variés, tels que les sciences de la vie, les services financiers ou la navigation.

Une startup en plein essor dans un contexte concurrentiel

SandboxAQ a récemment levé 300 millions de dollars, portant sa valorisation à 5,6 milliards de dollars. Soutenue par des investisseurs tels que Fred Alger Management et T. Rowe Price, l’entreprise se positionne comme un acteur clé de l’IA et du quantique. Dans un secteur en ébullition, Google, Microsoft et Nvidia explorent aussi activement les applications de l’informatique quantique, bien que son adoption massive reste un défi à long terme.