Les nouveaux emoji arrivent : voici ceux qui pourraient devenir incontournables

Unicode a montré neuf nouveaux emoji attendus d’ici le printemps prochain. Entre Cracking Face, météore et papillon monarque, il y a du très bon.

En bref Neuf emoji arriveront d’ici le printemps prochain.

Cracking Face remplace un visage plissé validé avant.

Le papillon monarque corrige une vraie confusion.

Le plus fort dans cette nouvelle vague d’emoji, c’est peut-être Cracking Face. Un visage qui sourit pendant qu’il se fissure de partout, donc l’équivalent graphique du « ça va » envoyé alors que, non, ça ne va pas du tout. Franchement, l’idée tape juste, presque trop juste.

Cracking Face, l’emoji qui sent la nouvelle année

À l’approche du World Emoji Day, fixé au 17 juillet 2026, la date affichée sur l’icône calendrier, Jennifer Daniel, qui préside la sous-commission emoji de Unicode, a montré neuf nouveaux designs attendus sur nos appareils d’ici le printemps prochain. Et dans le lot, Cracking Face a déjà une longueur d’avance.

Ce visage n’était pas prévu comme ça au départ. En octobre dernier, quand le Unicode Technical Committee, ou UTC, a retenu plusieurs emoji pour Unicode 18, il y avait un Face with Squinting Eyes. Puis en janvier, l’UTC l’a remplacé par Cracking Face. Bon choix. L’idée d’une façade positive qui s’effondre colle quand même bien mieux à l’ambiance du moment.

Le météore n’est pas une comète, et ça change tout

Autre ajout très parlant, le Meteor, qui ressemble un peu à une boulette en feu lancée depuis l’espace. Mais la nuance avec la comète existante compte vraiment. D’un côté, un corps céleste qui file dans le ciel sans drame. De l’autre, le truc qui a rayé les dinosaures de la carte. Pas exactement la même vibe.

Du coup, avec l’arrivée du Meteor, la Comet devrait retrouver sur pas mal d’appareils un look bleu glacé, plus proche de ce qu’elle est censée représenter. Petit détail visuel, gros gain en lisibilité.

Le papillon monarque corrige un vieux bug visuel

Le Monarch Butterfly peut servir à évoquer la beauté, comme le papillon morpho déjà utilisé pour ça. Sauf qu’ici, il y avait un vrai problème de fragmentation. Jennifer Daniel l’a résumé ainsi : « Si cet emoji vous semble familier… vous ne devenez pas fou ». Selon le téléphone de vos proches, vous pouviez envoyer un monarque pendant qu’eux voyaient un morpho.

Et ce n’est pas juste une histoire d’esthétique de feed léché. Jennifer Daniel explique aussi que le Monarch Butterfly porte une autre charge symbolique, liée à la résilience générationnelle, à l’endurance et à une mémoire ancestrale profonde. Dans la même fournée, on trouve aussi un Net With Handle, pensé pour aller avec lui. Oui, le duo attrape-papillon existe vraiment.

Phare, gomme, pouces et cornichon, le reste du casting

Le reste de la sélection est plus hétéroclite, mais pas inintéressant. Eraser, Lighthouse, deux mains avec le pouce pointé respectivement vers la gauche et vers la droite, et enfin Pickle complètent la liste.

Bref, ça fait bien neuf nouveaux emoji au total. Certains sentent le futur classique instantané, d’autres ont surtout un intérêt de précision ou de compatibilité. Mais entre Cracking Face, le Meteor et le Monarch Butterfly, cette cuvée a déjà plus de personnalité que pas mal de mises à jour entières.