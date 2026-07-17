Apple débloque enfin son IA en Chine avec Alibaba et Baidu

Le feu vert chinois pour Apple Intelligence change la donne. Apple s’appuiera sur Alibaba et aussi sur Baidu pour avancer.

En bref Apple Intelligence est approuvé en Chine.

Alibaba et Baidu épaulent Apple.

Un dossier crucial pour le marché iPhone local.

Pour Apple, ce n’est pas juste une case réglementaire cochée. Le lancement de Apple Intelligence en Chine touche à un point beaucoup plus large, l’avenir de son IA sur un marché qui pèse lourd dans ses ventes. Et franchement, ce dossier commençait à traîner.

Un feu vert qui débloque enfin la machine

Reuters a indiqué que la Cyberspace Administration of China, le régulateur chinois chargé des contenus en ligne, avait approuvé les services IA d’Apple dans le pays. C’est le verrou qui manquait. Sans cette validation, les fonctions de Apple Intelligence, lancées en 2024 ailleurs, restaient bloquées pour les utilisateurs chinois.

Résultat, Apple peut enfin avancer sur un marché où l’IA générative ne se déploie pas sans partenaire local ni bénédiction des autorités. En gros, l’annonce compte autant pour la tech que pour la politique industrielle.

Alibaba au cœur du dispositif

Le deal le plus important, pour l’instant, concerne Alibaba. Son modèle Qwen doit être intégré aux expériences Apple Intelligence dans plusieurs systèmes de Apple, à savoir iOS, iPadOS, macOS et visionOS.

Alibaba a confirmé à CNBC que ses modèles seraient intégrés à ces usages, sans donner de date précise. Le groupe a aussi expliqué que cela couvrirait des capacités d’IA liées à la compréhension et à la génération de texte, mais aussi d’images. C’est large, et ça montre bien qu’on ne parle pas d’un simple gadget plaqué sur l’interface.

Baidu est aussi dans la boucle

Plus tard, dans la soirée de mercredi, un porte-parole de Baidu a confirmé que l’entreprise travaillait elle aussi avec Apple au développement de fonctions Apple Intelligence pour les utilisateurs chinois.

Ce partenariat circulait déjà dans les rumeurs. À l’époque, certains rapports expliquaient que Apple avait du mal à adapter ses modèles aux besoins du marché chinois. Et visiblement, le chantier n’était pas si simple.

Pourquoi ce dossier compte autant pour Apple ?

La Chine reste un marché clé pour Apple. Au deuxième trimestre, la marque californienne y a généré environ 20,5 milliards de dollars de ventes dans la région de la Greater China, soit une hausse de 28% sur un an.

Ce n’est pas tout. Apple a récemment récupéré sa place de numéro 2 sur le marché chinois du smartphone, aidé par des remises sur sa gamme iPhone pendant un festival d’achats. Dans ce contexte, débloquer son IA sur place a quelque chose d’évident.

Et le tableau n’est peut-être pas complet. Apple étudierait aussi des intégrations avec DeepSeek et ByteDance. Pas mal de pistes, donc. Mais aujourd’hui, le vrai move, c’est que la porte s’ouvre enfin.