Alibaba propose gratuitement son modèle IA pour des vidéos et images hyper réalistes

Alibaba offre un accès gratuit à son modèle d'intelligence artificielle capable de générer des vidéos et des images d'un réalisme impressionnant.

Tl;dr Alibaba rend disponible gratuitement ses modèles d’IA générative.

Quatre variantes de la technologie sont désormais open source.

Cette décision suit une tendance croissante d’ouverture de l’IA.

Alibaba ouvre sa technologie d’IA au public

Dans une initiative sans précédent, le géant de la technologie Alibaba a décidé de donner un accès libre et gratuit à ses modèles d’intelligence artificielle générative. Ces modèles sont capables de générer des images et des vidéos ultra-réalistes à partir de textes ou d’images.

Quatre variantes de l’IA d’Alibaba disponibles

La compagnie a annoncé que quatre déclinaisons de sa série Wan 2.1, la dernière version de sa technologie d’IA générative, sont désormais disponibles en open source. Ainsi, les utilisateurs peuvent les télécharger et les modifier à leur guise. Ces modèles sont accessibles sur les plateformes ModelScope d’Alibaba Cloud et Hugging Face, toutes deux destinées à la diffusion de modèles d’IA open source. Les modèles concernés sont nommés T2V-1.3B, T2V-14B, I2V-14B-720P et I2V-14B-480P.

Une tendance vers l’ouverture de l’IA

Cette décision fait écho à une tendance émergente dans le monde de l’intelligence artificielle. Le mois dernier, l’entreprise chinoise DeepSeek a rendu son modèle de raisonnement R1 libre d’accès et d’utilisation, générant un vif intérêt pour les technologies d’IA open source. DeepSeek a même renforcé son engagement envers la communauté open source en publiant cinq dépôts de code liés à son service.

Alibaba avait rejoint la course au développement de l’IA générative suite au lancement du ChatGPT d’OpenAI il y a deux ans. Plus récemment, le président du groupe Alibaba, Joe Tsai, a déclaré que la technologie d’IA générative de l’entreprise alimenterait les fonctions d’intelligence artificielle des iPhone destinés au marché chinois.

Un partenariat local pour Apple

« Apple n’a pas pu utiliser la même technologie d’IA pour les téléphones commercialisés en Chine en raison de régulations strictes entourant les produits d’IA, elle a donc dû chercher des partenaires locaux, Alibaba en étant un. » a précisé Joe Tsai.

Cette ouverture de l’IA marque une véritable révolution et nous ne pouvons qu’imaginer les innovations qui en découleront.