Les arbitres de la NHL adoptent l’Apple Watch pour améliorer leur réactivité

L’Apple Watch devient l’outil technologique incontournable des arbitres de la NHL, leur offrant une assistance en temps réel sur la glace.

Tl;dr Les arbitres de la NHL utilisent désormais l’Apple Watch pour recevoir des informations en temps réel, telles que l’horloge du match et les alertes de pénalité.

L’Apple Watch est synchronisée avec le système Oasis de la NHL, assurant une diffusion cohérente des données entre tous les officiels.

Ce partenariat entre Apple et la NHL vise à améliorer la réactivité et la précision des arbitres tout en réduisant leur charge cognitive pendant les matchs.

Une montre connectée pour un arbitrage plus efficace

Grâce à une application dédiée, NHL Watch Comms, les arbitres peuvent consulter l’horloge du match directement sur leur poignet avec l’Apple Watch. Des alertes haptiques les avertissent lorsque des joueurs quittent le banc de pénalité ou quand une période touche à sa fin. Chaque type d’alerte possède un motif distinct afin d’éviter toute confusion. Ces notifications discrètes permettent aux arbitres de se concentrer sur le jeu sans être distraits par des éléments visuels. Cela garantit une meilleure gestion du temps et une précision accrue dans la gestion des pénalités et des périodes. L’introduction de cette technologie réduit ainsi la charge cognitive des officiels, leur permettant de se concentrer pleinement sur les décisions de jeu.

Une synchronisation avec les données officielles

Les montres d’Apple sont connectées à Oasis, le système cloud de la NHL, permettant un suivi précis du match. Ce dispositif garantit que tous les arbitres reçoivent les mêmes informations en temps réel, améliorant ainsi la cohérence et la rapidité des décisions prises sur la glace. L’Oasis fournit des données cruciales telles que le suivi des joueurs, les statistiques de jeu et les informations sur les pénalités. La synchronisation de ces données en temps réel permet aux arbitres de prendre des décisions éclairées, basées sur des informations objectives et actualisées, sans avoir à s’inquiéter des délais de communication. Cela favorise également une gestion fluide du jeu en évitant les erreurs liées aux décalages d’information.

Un défi d’adaptation pour les officiels

En plus de juger le jeu, les arbitres doivent éviter les joueurs et surveiller les zones de jeu. Auparavant, ils devaient lever la tête pour consulter l’horloge du match. Avec l’Apple Watch, ils gagnent en confort et en réactivité, réduisant ainsi les interruptions visuelles et les risques d’erreurs. La vitesse du hockey rend ces ajustements particulièrement importants, car les arbitres n’ont pas toujours le temps de regarder ailleurs sans risquer de manquer un détail crucial. De plus, les montres sont conçues pour être robustes et adaptées aux conditions difficiles du jeu, comme les chocs et les mouvements rapides, ce qui garantit leur durabilité sur la glace. Cette amélioration permet aux arbitres de rester plus concentrés sur l’action sans compromettre leur efficacité.

Une collaboration durable entre Apple et la NHL

Ce partenariat n’est pas une première. Depuis 2017, la NHL utilise des iPads et des Macs pour fournir des analyses vidéo aux entraîneurs et joueurs. Apple s’implique aussi dans d’autres sports, comme le surf, où la World Surf League utilise l’Apple Watch pour transmettre des données en temps réel aux compétiteurs. La technologie d’Apple s’est ainsi imposée comme un outil fiable et performant dans divers sports professionnels, facilitant la communication et l’accès aux informations essentielles. Ce partenariat montre l’engagement des deux entités à améliorer l’expérience de jeu, tant pour les joueurs que pour les officiels, en intégrant des technologies de pointe dans le quotidien des compétitions.