Microsoft Copilot débarque sur l’Apple App Store : découvrez les Mac compatibles

Microsoft vient de lancer Copilot sur l'App Store pour Mac : découvrez quels modèles de Mac sont compatibles avec cette nouvelle application.

Tl;dr Microsoft lance son application Copilot AI sur le Mac App Store.

L’application offre une variété de fonctions, dont la génération d’images et la rédaction de documents.

L’application nécessite un Mac fonctionnant sur macOS 14.0 ou ultérieur, alimenté par une puce Apple M1 ou ultérieure.

Microsoft fait son entrée sur le marché de l’IA avec Copilot

Dominé jusqu’à présent par Apple, le marché de l’intelligence artificielle intégrée aux ordinateurs accueille un nouveau concurrent de taille : Microsoft. Cette dernière a décidé de se lancer dans la course avec Copilot AI, disponible dès aujourd’hui sur le Mac App Store.

Une application innovante aux nombreuses fonctionnalités

Auparavant exclusivement accessible aux propriétaires d’iPhone et d’iPad, l’application Copilot AI se démarque par une palette de fonctionnalités impressionnante. Selon la description de l’App Store, l’utilisateur peut « télécharger des images, générer des images et du texte, utiliser le lanceur de raccourcis, le mode sombre, et essayer Think Deeper ».

En outre, Copilot offre des services tels que :

La synthèse de réponses à des questions complexes

La traduction et la correction dans plusieurs langues

La rédaction et la composition de documents tels que des e-mails et des lettres de motivation

La génération d’images à partir de textes

L’édition de photos

La discussion sur divers sujets

Une accessibilité limitée pour le moment

L’utilisation de cette nouvelle application a ses exigences. Pour profiter de Copilot, il faut posséder un Mac fonctionnant sous macOS 14.0 ou ultérieur, et alimenté par une puce Apple M1 ou ultérieure. Les utilisateurs de Mac à base d’Intel devront patienter.

Vous pouvez télécharger Copilot pour Mac dès maintenant sur le Mac App Store. L’application est gratuite à télécharger, bien que certaines fonctionnalités puissent être verrouillées derrière un paywall.