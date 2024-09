macOS Sequoia : Découvrez les améliorations d’Apple Intelligence, les nouvelles fonctionnalités, la date de sortie et plus encore

La suite de Sonoma est truffée d'améliorations allant de l'intelligence Apple au mirage de téléphone. Ces nouvelles fonctionnalités vont-elles révolutionner l'utilisation de votre appareil?

Tl;dr macOS Sequoia est la dernière version du système d’exploitation d’Apple.

Il comprend de nouvelles fonctionnalités axées sur l’IA, notamment Apple Intelligence.

Sequoia introduit la fonction Phone Mirroring et de nouvelles améliorations pour Safari.

L’OS ne fonctionnera qu’avec les Mac équipés d’une puce M-series ou plus récente.

macOS Sequoia : une révolution subtile

Apple vient de dévoiler la dernière version de son système d’exploitation, macOS Sequoia, lors de sa conférence développeurs WWDC 2024. Attendu pour être rempli de nouvelles fonctionnalités d’IA, macOS Sequoia a révélé des améliorations plus subtiles. La suite de fonctionnalités Apple Intelligence se retrouve dans tous les recoins de Sequoia, promettant une expérience utilisateur enrichie.

Des nouveautés axées sur l’IA

Apple Intelligence, la nouvelle vedette de macOS Sequoia, est intégrée à travers tout le système. Elle offre des suggestions de texte pour rédiger des e-mails, génère des images lors de la prise de notes et bien plus encore. Ces nouveautés alignent macOS avec l’arrivée récente de Windows 11 et de ses fonctionnalités Copilot+ axées sur l’IA.

Une autre nouveauté marquante est le Phone Mirroring, une fonction qui vous permet de visualiser et d’utiliser votre iPhone via votre Mac. C’est une avancée significative qui apporte une nouvelle dimension à la continuité entre les appareils Apple.

Une expérience utilisateur repensée

Outre ces innovations, macOS Sequoia apporte une série de changements dans diverses applications. Par exemple, avec Layouts, vous pouvez organiser vos fenêtres d’applications dans des configurations prédéfinies, améliorant ainsi la personnalisation de votre espace de travail.

Des améliorations sont également apportées à Safari, notamment grâce à la fonction Highlights basée sur l’apprentissage automatique, qui met en évidence les détails clés des pages web. La fonction de résumé généré par l’IA offre également une nouvelle façon de naviguer et de découvrir du contenu.

Compatibilité et disponibilité

Il est à noter que macOS Sequoia ne fonctionnera que sur les Mac équipés d’une puce M-series ou plus récente. Les Mac datant d’avant 2020 ne pourront pas profiter de ces nouvelles fonctionnalités.

La version bêta de macOS Sequoia est d’ores et déjà disponible pour les développeurs Apple qualifiés, avec une version bêta publique prévue pour bientôt. La version finale devrait être lancée à l’automne 2024.

En conclusion, macOS Sequoia s’annonce comme une mise à jour majeure qui pourrait porter macOS à de nouveaux sommets, à condition que les fonctionnalités Apple Intelligence soient fiables et utiles.