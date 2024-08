Comment gérer ses fenêtres comme un pro avec macOS Sequoia. La nouvelle version majeure de l'OS d'Apple va plus loin dans la gestion des fenêtres. Présentation.

Jusqu’à présent, Windows a toujours offert une meilleure gestion de l’écran partagé et des fenêtres en elles-mêmes que Mac. Évidemment, c’est dans le nom même de la fonctionnalité, mais l’assistant Snap offrait peut-être la méthode la plus intuitive pour séparer et gérer les fenêtres multiples sur un même écran. Mac s’y est essayé avec son Stage Manager, mais ce n’est pas la même chose. Aujourd’hui, avec macOS Sequoia (actuellement en bêta développeur), Apple s’offre enfin une fonctionnalité du même acabit, et cette dernière est très similaire à ce que propose Microsoft, bien plus que légère. Présentation.

Installer la bêta macOS Sequoia

Avant de démarrer, il faut installer la bêta de macOS Sequoia. Nous ne saurions que trop recommander d’utiliser pour cela une machine secondaire, dans la mesure où les versions bêta (a fortiori d’OS) peuvent introduire une certaine instabilité. Commencez par sauvegarder vos données importantes, puis ouvrez les Réglages Système, allez dans Général > Mise à jour de logiciels et cliquez sur Mises à jour bêta. Sélectionnez la dernière version bêta développeur macOS Sequoia, puis suivez les instructions.

Empiler les fenêtres sur macOS avec la souris

macOS Sequoia prend en charge l’empilement de fenêtres via un geste. Lorsque vous faites glisser une fenêtre vers un bord de votre écran, vous remarquerez un encadré blanc. Lâchez le curseur et la fenêtre s’organisera automatiquement dans l’encadré. Vous pouvez accélérer ce processus en restant appuyé sur la touche Option lorsque vous déplacez la fenêtre, ce qui va mettre en surbrillance le panneau gauche ou droit sans que vous ayez à déplacer votre souris sur le bord de l’écran.

Une fois une fenêtre ainsi réorganisée, vous remarquerez que macOS place une petite bordure tout autour, même si ladite fenêtre prend tout l’écran. C’est l’une de ces petites touches design étranges signées Apple, mais il est possible de le désactiver. Allez dans Réglages Système > Bureau et Dock > Fenêtres et désactivez « Les fenêtres empilées ont une bordure ».

Organiser automatiquement les fenêtres sur macOS

Si vous n’aimez pas déplacer votre curseur sur tout l’écran, macOS Sequoia a aussi une option pour organiser automatiquement toutes les fenêtres ouvertes (ou tout du moins les plus récentes), en utilisant l’agencement de votre choix. Survolez l’icône verte dans le coin supérieur gauche de n’importe quelle fenêtre pour voir les nouvelles options d’agencement. Vous pouvez soit déplacer la fenêtre active sur une section précise de l’écran, soit opter pour l’un des quatre choix « Remplir et Organiser » pour automatiser le processus.

Cliquez sur l’une des options et macOS organisera automatiquement les fenêtres selon cet agencement. La fonction s’arrête malheureusement là. Contrairement à Windows, il n’est pas possible d’organiser plus de quatre fenêtres sur l’écran. Et le processus est automatique. Windows vous montre toutes les autres apps disponibles à placer sur la grille, et vous pouvez choisir quelle fenêtre va où. Cela n’existe pas sur macOS. Espérons que l’option arrivera plus tard.

Si vous trouvez ces fonctionnalités encore trop limitées, essayez un utilitaire tiers comme Loop, pour avoir davantage de liberté sur l’arrangement de vos fenêtres à l’écran.

L’ancienne méthode d’écran partagé, qui ouvre les fenêtres en plein et dans un nouveau Bureau existe, quant à elle, toujours. Elle est désormais accessible depuis la section Plein écran dans le menu flottant de l’icône verte en haut à gauche d’une fenêtre.

Gérer les fenêtres via les raccourcis clavier

Les raccourcis clavier offrent une belle option pour arranger ses fenêtres facilement. La plupart du temps, vous voudrez séparer l’écran en deux. Avec macOS Sequoia, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier Globe + Ctrl + Flèche Gauche pour ancrer la fenêtre à gauche, ou Globe + Ctrl + Flèche Droite pour la placer à droite.

Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis clavier pour organiser automatiquement deux fenêtres. Utilisez Globe + Ctrl + Maj + Flèche Gauche pour ancrer la fenêtre active à gauche et la prochaine disponible à droite. Vous pouvez inverser l’ordre en utilisant le même raccourci avec Flèche Droite. Cela fonctionne aussi avec Flèche Haut et Flèche Bas. La liste des raccourcis clavier existants est disponible dans la barre de menu puis Fenêtre > Déplacer et Redimensionner.