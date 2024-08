Comment contrôler le volume de chaque application dans Windows. Cela peut être très utile au quotidien. Voici comment procéder.

L’audio a une part importante sur nos ordinateurs, mais l’on a rarement envie que le son d’arrière-plan soit aussi fort que celui d’un appel vidéo, ou qu’une notification sonore fasse autant de bruit que le podcast que l’on écoute. On se retrouve alors à gérer le volume au niveau de chaque application individuellement. Windows propose plusieurs options natives pour gérer cela sur desktop comme sur ordinateur portable. Il y a aussi des outils tiers intéressants, si les fonctions de Microsoft ne vous suffisent pas.

Contrôler les niveaux de volume dans Windows

Sur Windows, vous pouvez cliquer sur l’icône volume tout à droite de la barre des tâches et ajuster les curseurs ou vous pouvez utiliser les touches de fonction – F6 pour volume haut, F7 volume bas et F5 muet -.

De nombreux claviers disposent aussi de leurs propres touches pour le volume. Il y a aussi les boutons de contrôle sur vos enceintes, votre moniteur, votre casque, souvent la solution la plus rapide et la plus simple pour augmenter ou baisser tout le son en même temps.

Pour contrôler le volume de chaque application séparément, il faut faire un clic droit sur l’icône volume sur la barre des tâches, puis choisir « Ouvrir le mélangeur de volume » (aussi accessible via Système > Son dans les Paramètres). Vous verrez alors des curseurs pour chaque app ouverte, à ajuster selon vos besoins. Cliquez sur Réinitialiser pour revenir aux niveaux par défaut.

Vous pouvez même changer les accessoires d’entrée et sortie de chaque app en cliquant sur les flèches à droite du nom de chaque app. Vous pouvez par exemple faire jouer votre musique dans votre casque et les notifications système sur les enceintes intégrées dans votre moniteur.

Si vous appréciez le mélangeur de volume de Windows 10, sachez que celui-ci existe toujours dans Windows 11 à l’heure d’écrire ces lignes. Cherchez « panneau de configuration » dans le menu Démarrer, lancez-le, puis cliquez sur Matériel et Son, puis Ajuster le volume système.

Contrôler les niveaux de volume avec des apps tierces

Certaines apps tierces sont très intéressantes. C’est le cas de EarTrumpet, à télécharger et utiliser gratuitement : cette dernière vous offre des curseurs individuels pour chaque app ouverte.

Une fois l’utilitaire installé, vous pouvez cliquer sur son icône dans le Centre de Notification (dans le coin inférieur droit) pour afficher les curseurs. Faites un clic droit pour obtenir des options et réglages supplémentaires. Vous pouvez ajuster les volumes depuis toutes vos sorties audio connectées, ainsi que configurer des raccourcis clavier et souris pour EarTrumpet.

Il y a aussi Sound Lock, assez loin en termes de fonctionnalités, mais qui peut être intéressante si vous avez besoin de davantage de contrôle, notamment en ce qui concerne le volume maximal.

Il n’est pas possible de contrôle le volume par application, mais vous pouvez contrôler ce dernier par canal et selon l’accessoire de sortie. Si vous ne voulez pas que vos enceintes externes dépassent un certain volume, par exemple, ou que vous souhaitez que votre casque soit moins fort que vos enceintes, Sound Lock peut aider.

N’hésitez pas non plus à regarder les apps de votre ordinateur, moniteur, casque ou enceinte (si elles existent, évidemment). Souvent, notamment avec les accessoires haut de gamme, vous avez des utilitaires pour gérer finement le volume.