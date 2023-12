Windows 10 : La dernière mise à jour de sécurité est prévue pour Octobre 2028

Ce programme de Mise à Jour de Sécurité Étendue prolongera la durée de vie du système d'exploitation de trois ans. Curieux de savoir comment cela pourrait impacter votre expérience utilisateur ?

Tl;dr Windows 10 ne recevra plus de mises à jour après 2025.

Microsoft propose un programme de sécurité étendue jusqu’à 2028.

La migration vers Windows 11 en cloud est une alternative.

Microsoft prévoit d’étendre le programme aux individus.

Chers lecteurs, prenez note : malgré son amour pour Copilot AI, Windows 10 ne recevra plus de mises à jour à partir du 14 octobre 2025, date de fin de support, comme indiqué dans un article de blog de la division IT Pro de Microsoft. Toutefois, afin de donner à la fois aux entreprises et éventuellement aux consommateurs individuels le temps de se préparer à cette upgrade inévitable, Microsoft va bientôt proposer un programme de Mises à Jour de Sécurité Etendues (Extended Security Update – ESU) pour Windows 10.

Le Programme de Sécurité Étendue de Microsoft

Semblable au programme élaboré pour Windows 7, les organisations pourront acheter les Mises à Jour de Sécurité Etendues pour Windows 10, dont la version est actuellement figée à 22H2. Cela se fera par le biais d’un abonnement annuel, l’extension maximale du support étant de trois ans, soit jusqu’au 14 octobre 2028. Notons toutefois que le programme ne couvre que les mises à jour de sécurité critiques et importantes, sans aucun soutien technique au-delà de ces correctifs.

Migration vers Windows 11 ou ESU ?

Une alternative à cette situation consisterait à prendre la décision de migrer les PC sous Windows 10 vers Windows 11 en utilisant une souscription à Windows 365. Ainsi, le système Windows 10 de ces machines bénéficierait des Mises à Jour de Sécurité Etendues sans frais supplémentaires, mais pour une durée maximale de trois ans également.

Bien sûr, Microsoft préférerait de loin que vous passiez simplement à Windows 11. Cependant, comme le souligne Ars Technica, la différence cette fois est que le géant de la technologie prévoit d’étendre le programme ESU aux particuliers. Ce n’était pas le cas pour le programme ESU de Windows 7. Cela démontre bien que Microsoft est parfaitement conscient de la domination de Windows 10, qui représente 68,02 % du marché contre seulement 26,63% pour Windows 11, selon les données de Statcounter (en date de novembre 2023). Plus de détails et les tarifs seront communiqués ultérieurement.