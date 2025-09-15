La mise à jour macOS Tahoe 26 débarque le 15 septembre : découvrez ses nouveautés attendues

La mise à jour macOS Tahoe 26 d’Apple sera déployée le 15 septembre. Les utilisateurs de Mac pourront découvrir les nouvelles fonctionnalités et améliorations prévues par la marque pour cette version du système d’exploitation.

Tl;dr macOS Tahoe 26 sort le 15 septembre avec un nouveau design.

Fin du support des Mac Intel après cette version majeure.

Nouvelles fonctionnalités : Liquid Glass, Live Activities, Spotlight repensé.

macOS Tahoe 26 : une page se tourne chez Apple

Tandis que la rentrée approche, Apple s’apprête à livrer l’un des tournants majeurs de l’histoire de macOS. Dès le lundi 15 septembre, la nouvelle version macOS Tahoe 26 sera accessible sur l’ensemble des MacBook, iMac, Mac mini, Mac Pro et Mac Studio. Mais derrière cette annonce officielle, un détail marque un véritable changement d’époque : il s’agira du dernier grand cru disponible pour les machines équipées de processeurs Intel. Par la suite, seuls les modèles munis des puces M-series bénéficieront d’évolutions annuelles.

Nouveau design et refonte visuelle majeure

Ce cru baptisé « Tahoe » introduit une interface remaniée baptisée Liquid Glass. Le menu principal se pare désormais de transparences et d’effets de réflexion innovants. Les utilisateurs pourront personnaliser l’apparence de leurs dossiers – via couleurs ou émojis – mais aussi ajuster le Centre de Contrôle, en choisissant quels réglages y faire figurer et même en intégrant des applications tierces. Un vent de fraîcheur qui modernise sensiblement l’expérience utilisateur.

Un concentré de nouveautés pour booster la productivité

Au-delà de la forme, le fond évolue tout autant. Avec cette mise à jour, on note l’arrivée de nouvelles fonctionnalités attendues :

Live Activities : suivre en temps réel diverses activités (livraisons, commandes) directement depuis la barre de menu.

suivre en temps réel diverses activités (livraisons, commandes) directement depuis la barre de menu. Nouveau Spotlight : moteur de recherche repensé pour comprendre le langage naturel et effectuer des actions immédiates sans quitter l’outil.

moteur de recherche repensé pour comprendre le langage naturel et effectuer des actions immédiates sans quitter l’outil. Shortcuts dopés à l’intelligence artificielle, permettant d’automatiser bien plus finement tâches et routines selon divers contextes.

Les adeptes du gaming découvriront également une toute nouvelle application dédiée aux jeux, tandis que les amateurs d’images profiteront d’un « Image Playground » enrichi d’options créatives inspirées par les dernières tendances IA.

Téléchargement facile et transition annoncée

La disponibilité mondiale est prévue autour de 19 heures (heure française), si l’on se fie au calendrier habituel d’Apple. L’installation reste simple : il suffira d’aller dans les Réglages Système, section « Général », puis « Mise à jour logicielle ». Notons enfin que toutes ces innovations accompagneront aussi les mises à jour parallèles attendues sur iOS, iPadOS, watchOS ou encore visionOS.

macOS Tahoe 26 apparaît comme une transition stratégique avant le passage définitif aux architectures Apple Silicon. Un jalon technique qui témoigne du rythme effréné imposé par Cupertino à son écosystème logiciel… mais qui promet surtout une expérience toujours plus personnalisée et fluide pour ses utilisateurs fidèles.