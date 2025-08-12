Apple préparerait le lancement d’un MacBook à 599 $ cette année, une possible révolution

Apple préparerait le lancement d’un nouveau MacBook proposé à 599 dollars avant la fin de l’année. Cette initiative pourrait bouleverser le marché, en rendant les ordinateurs portables Apple plus accessibles à un large public.

Un MacBook à prix cassé : la révolution attendue ?

Ce n’est pas tous les jours qu’Apple s’apprête à bouleverser ses propres codes. Pourtant, une récente fuite relayée par le média taïwanais DigiTimes suscite déjà un vent de curiosité : la firme de Cupertino préparerait un nouveau modèle de MacBook, affiché autour de 599 $, voire peut-être 699 $. Un tarif qui défie largement le positionnement habituel du constructeur – le plus abordable aujourd’hui, le MacBook Air M4, coûte encore 999 $. Pour une marque réputée pour son exigence sur la qualité (et sur les prix), c’est un vrai tremblement de terre.

Puce A18 Pro et design compact : la fiche technique en rumeurs

Là où l’affaire prend une tournure singulière, c’est sur le plan technique. Selon l’analyste reconnu Ming-Chi Kuo, ce futur MacBook embarquerait la même puce que l’iPhone 16 Pro, la fameuse A18 Pro. Sur les premiers benchmarks (notamment Geekbench 6), cette puce surclasse nettement les processeurs d’entrée de gamme côté PC Windows ou Chromebook sur le score monocœur. Néanmoins, certains concurrents comme le Lenovo IdeaPad Slim 3x équipé du Snapdragon X ou le Samsung Galaxy Book5 Pro et sa puce Intel Ultra tiennent tête en multicœur grâce à leur puissance énergétique supérieure.

D’après les rumeurs actuelles, ce MacBook d’entrée de gamme adopterait un écran de 12,9 pouces, soit légèrement plus petit que celui du MacBook Air. Difficile toutefois de savoir avec certitude quelle quantité de mémoire vive sera retenue ; on murmure autour des classiques 8 Go.

Bataille annoncée avec Windows et Chromebook

Cette stratégie inédite placerait Apple en concurrence directe avec :

Les PC portables Windows comme le Lenovo IdeaPad Slim 3x (599 $)

Les Chromebook stars tels que le Lenovo Flex 5i Chromebook Plus (499 $)

Face à ces alternatives, la proposition d’Apple se distinguerait par un rapport performances/autonomie inédit, porté par macOS Tahoe et l’écosystème applicatif très riche du constructeur californien.

Vers un nouvel âge du « budget laptop » ?

Prudence reste de mise – les chiffres avancés émanent principalement de fuites et spéculations. Mais si ce MacBook « SE » voyait bien le jour à ce tarif agressif, il pourrait bien redéfinir la notion même d’ordinateur portable abordable. Les premiers indicateurs suggèrent que l’ergonomie légendaire d’Apple, alliée à des performances honorables pour cette gamme de prix, marquerait une étape décisive pour tous ceux qui hésitaient encore entre design premium et accessibilité économique.