L’application chatbot Copilot AI de Microsoft débarque sur iOS

Cette fonctionnalité est désormais accessible sur iPhone et iPad.

Tl;dr Microsoft lance une application autonome pour Copilot sur Android.

Les versions iOS et iPad sont désormais disponibles sur l’App Store.

Copilot sur iOS a la capacité de transformer vos mots en images.

La disponibilité de Copilot sur mobile étend la portée de l’assistant IA.

Microsoft Copilot : une évolution de l’IA disponible sur mobile

Dans l’univers en constante évolution de l’intelligence artificielle (IA), Microsoft fait un pas de plus en lançant une application indépendante pour Copilot sur Android et iOS. Cette dernière est désormais accessible depuis App Store pour les appareils iOS et iPad.

Un assistant de pointe

Copilot, à l’instar d’autres chatbots basés sur l’IA comme ChatGPT, permet de générer des réponses aux questions posées en se reposant sur l’Intelligence Artificielle. L’intérêt majeur réside dans le fait que les réponses fournies par Copilot sont générées par le GPT-4 d’OpenAI, leur tout dernier modèle de langage large. A contrario, la version gratuite de ChatGPT est soutenue par une version plus ancienne, ChatGPT-3.5.

Un tour de force technologique

Copilot ne se contente pas de nous fournir des réponses. Il a également la capacité particulière de transformer vos mots en images grâce à l’IA text-to-image DALL-E 3 d’OpenAI. Conçu pour être plus performant que ses prédécesseurs, il excelle notamment dans le rendu des éléments avec lesquels ses prédécesseurs peinaient, comme les mains humaines.

Grâce au déploiement de ces versions mobiles, Microsoft étend encore plus la portée de Copilot qui s’inscrit dans le cadre de l’évolution constante des produits Microsoft depuis sa refonte de Bing Chat. Libre d’accès et facile d’utilisation, l’IA est à portée de main pour plus d’un milliard d’appareils.