Apple Watch SE 3 : tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine montre économique

Découvrez tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la prochaine Apple Watch SE 3, une montre à budget abordable qui promet d'apporter de nouvelles innovations technologiques dans le monde des accessoires connectés.

Tl;dr L’Apple Watch SE 3, prévue pour septembre 2025, pourrait être plus abordable.

Elle pourrait présenter un boîtier en plastique et un écran plus grand.

De nouvelles fonctionnalités de santé et de fitness sont attendues.

Le renouveau de l’Apple Watch SE

Alors que l’Apple Watch 10 a été lancée en septembre 2024, une version plus abordable, l’Apple Watch SE 3, est attendue avec impatience. Cette montre, qui excelle dans les fonctions de base telles que la réception des notifications et l’accès aux fonctionnalités de santé et de fitness, pourrait connaître une mise à jour significative en septembre 2025.

Un concurrent sérieux dans le marché des montres connectées

Avec le lancement de la Galaxy Watch FE de Samsung en juin 2024, l’Apple Watch SE 3 aurait à faire face à une concurrence accrue. Le prix de cette nouvelle montre pourrait osciller entre 199 et 249 dollars, ce qui la rendrait fort compétitive. « La surprise serait une baisse du prix de l’Apple Watch SE », prédit Mark Gurman de Bloomberg.

Un design repensé pour plus d’accessibilité

Apple envisagerait de passer d’un boîtier métallique à un boîtier entièrement en plastique pour sa nouvelle montre. Ce changement permettrait de réduire les coûts et d’accélérer la production. Toutefois, il rendrait le produit moins écologique, un aspect auquel la marque à la pomme accorde une importance particulière. Par ailleurs, la taille de l’écran pourrait passer de 40 mm et 44 mm à 41 mm et 45 mm, offrant ainsi 20% d’espace d’écran supplémentaire.

Des fonctionnalités novatrices en perspective

Outre le design, l’Apple Watch SE 3 pourrait également introduire de nouvelles fonctionnalités. Bien que la marque n’ait pas encore dévoilé tous les détails, on s’attend à ce que la nouvelle montre soit équipée d’une puce S9, voire S10. De plus, elle pourrait proposer un suivi ECG, une fonctionnalité présente dans la série principale depuis 2018. Quant au système d’exploitation, il s’agirait vraisemblablement de watchOS 12, la dernière version de l’OS portable d’Apple.

Si ces informations s’avèrent correctes, l’Apple Watch SE 3 pourrait être une mise à jour majeure du modèle abordable de 2022. On peut s’attendre à ce qu’elle rencontre un vif succès auprès des consommateurs à la recherche d’une montre connectée de qualité à un prix raisonnable. 2025 s’annonce comme une excellente année pour les fans de la montre axée sur la valeur.