Samsung dévoile le Galaxy S24 FE et la Galaxy Watch FE LTE

Les caractéristiques haut de gamme sont désormais plus abordables. Cette avancée rend les produits de luxe plus accessibles à tous. Ne serait-il pas intéressant de savoir comment cela a été rendu possible ?

Tl;dr Samsung dévoile deux nouveaux produits de la série FE : le Galaxy S24 FE et le Galaxy Watch FE LTE.

Le Galaxy S24 FE, à 650$, propose des fonctionnalités haut de gamme, dont un écran AMOLED 6.7″ et des outils d’édition photo alimentés par l’IA.

Le Galaxy Watch FE LTE, à 250$, offre des fonctionnalités de suivi de la forme physique et du sommeil, le tout alimenté par Wear OS.

Les deux produits seront disponibles à partir du 3 octobre.

Les nouvelles offres de Samsung : Galaxy S24 FE et Galaxy Watch FE LTE

Samsung continue de séduire les amateurs de technologie avec des fonctionnalités haut de gamme à des prix plus abordables. L’annonce aujourd’hui de ses deux dernières nouveautés, le Galaxy S24 FE et le Galaxy Watch FE LTE, est une preuve supplémentaire de cet engagement.

Galaxy S24 FE – Un smartphone de qualité supérieure à un prix abordable

Le Galaxy S24 FE, fidèle à l’esprit de la série FE, offre de nombreuses caractéristiques attrayantes du S24 régulier à un prix plus abordable. Proposé à partir de 650$ seulement, ce smartphone est doté d’un écran FHD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz. Sous le capot, on retrouve un processeur Exynos 2400e et 8GB de RAM qui alimentent Android 14 et One UI 6.1.

Les amateurs de photographie seront ravis par les « caractéristiques alimentées par l’IA », telles que Circle to Search, Interpreter, Live Translate, Composer et Note Assist. De plus, l’appareil photo de 50MP et 12MP ultra large du S24 FE est équipé du ProVisual Engine de Samsung, améliorant ainsi les performances en basse lumière, la qualité des images zoomées et l’optimisation des couleurs HDR.

Galaxy Watch FE LTE – Une montre connectée pour rester en forme

Après le succès du Galaxy Watch FE cet été, Samsung revient avec une version LTE. À partir de 250$, ce modèle permet de passer des appels, d’envoyer des textes et bien plus encore, même lorsque vous êtes loin de votre téléphone. Dotée d’un écran Super AMOLED de 1,2 pouce, la Galaxy Watch FE LTE offre une panoplie de fonctionnalités de suivi de la forme physique et du sommeil, le tout alimenté par Wear OS.

Les précommandes pour ces deux produits sont déjà ouvertes et ils seront disponibles à partir du 3 octobre. Ne manquez pas l’occasion de vous procurer ces dernières nouveautés technologiques de Samsung.