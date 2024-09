Fuite du prix du Samsung Galaxy S24 FE : mauvaise nouvelle, découvrez le coût !

Il se pourrait que le prix du Galaxy S24 FE soit plus élevé que celui de l'année dernière. Est-ce que cette possible hausse de prix pourrait affecter votre décision d'achat ?

Tl;dr Le prix du Samsung Galaxy S24 FE pourrait augmenter par rapport à l’année dernière.

Un leaker suggère un prix de 649$ pour le modèle 125GB, soit une hausse de 50$.

L’augmentation du prix rend le modèle « Fan Edition » moins attrayant.

La date de sortie du Samsung Galaxy S24 FE reste incertaine.

Une hausse de prix prévue pour le Samsung Galaxy S24 FE

Les rumeurs récentes ne sont pas très optimistes concernant le prix du prochain Samsung Galaxy S24 FE. Il semble que les consommateurs américains et européens pourraient devoir débourser plus que l’année dernière pour se le procurer.

Une augmentation de 50$ par rapport au modèle précédent

Selon le leaker Steve Hemmerstoffer, le Samsung Galaxy S24 FE de 125GB pourrait coûter 649$, soit une augmentation de 50$ par rapport au Galaxy S23 FE de l’année précédente. Ce modèle avait été lancé au prix de 599$ pour 128GB, alors que l’option 256GB était vendue 659$. Cette hausse de prix pourrait également se vérifier en Europe, où une augmentation de 50€ est également suggérée.

Un positionnement de plus en plus difficile à tenir

Néanmoins, cette hausse de prix pourrait poser problème. En effet, la série « Fan Edition » de Samsung a toujours été présentée comme offrant une expérience haut de gamme à un prix plus abordable. Plus le tarif augmente, moins cette proposition semble attrayante, surtout lorsque le prix se rapproche de celui du modèle phare Galaxy S24 à 799$.

Alors que la sortie du Galaxy S24 FE est attendue, « certaines rumeurs suggèrent qu’une sortie en octobre est possible », il est certain que cette hausse de prix ne jouera pas en faveur de Samsung. D’autant plus que le Galaxy S24, seulement 150$ plus cher, offre probablement un ensemble de caractéristiques et de matériel plus premium.

En attendant la sortie officielle…

Il ne nous reste donc plus qu’à attendre la sortie officielle du Samsung Galaxy S24 FE pour connaître son prix définitif et ses caractéristiques. En attendant, les fans de la marque peuvent se consoler avec les dernières fuites concernant le Samsung Galaxy S25 Ultra et ses changements de design majeurs.