Les affiches de Spider-Man: Brand New Day valident les rumeurs sur l’intrigue du Hulk dans le MCU

De nouveaux posters promotionnels de Spider-Man: Brand New Day viennent d’être dévoilés, apportant des éléments visuels qui semblent corroborer les rumeurs persistantes concernant l’intégration d’une intrigue centrée sur Hulk dans l’univers cinématographique Marvel.

Tl;dr Hulk humain mais risque de redevenir monstrueux.

Affrontement Spider-Man vs Hulk fortement suggéré.

Transformation de Peter Parker au cœur du film.

Un duel inattendu à l’horizon

Dans les premières images de « Spider-Man : Brand New Day », difficile de manquer la tension palpable entre deux figures emblématiques : Spider-Man (incarné par Tom Holland) et le désormais fameux géant vert, Hulk. Sur l’une des affiches dévoilées sur Comic Book Movie, la skyline new-yorkaise sert de toile de fond à une confrontation musclée : d’un côté, un Hulk furieux prêt à déchaîner sa force ; de l’autre, Spidey sur le point d’actionner son lance-toile. D’autres indices visuels insistent sur cette opposition, notamment une scène où Spider-Man tente – visiblement sans grand succès – de réparer le dispositif censé contenir la bête qui sommeille en Bruce Banner. À ses côtés, MJ (Zendaya) veille au grain, alimentant les rumeurs d’une réunion avec Ned (Jacob Batalon) dans cet opus.

L’ombre d’une transformation intérieure

Mais la véritable intrigue semble dépasser le simple affrontement physique. Dès le premier teaser, on apprend que Peter consacre désormais tout son temps à sa vie de justicier, isolé depuis que ses proches ont oublié jusqu’à son existence. Peu à peu, cette solitude ronge l’équilibre fragile entre l’homme et le héros, entraînant un dérèglement visible de ses pouvoirs. Cette situation n’est pas sans rappeler la trajectoire torturée du scientifique Bruce Banner : deux hommes hantés par leur propre dualité.

Man-Spider : vers un Spider-Man littéralement monstrueux ?

Des spéculations circulent déjà chez les fans : Peter pourrait bien franchir un nouveau cap en devenant Man-Spider, incarnation cauchemardesque et littérale de son alias. En proie à une instabilité émotionnelle croissante, il risquerait de voir ses capacités muter hors de contrôle – une perspective qui rend d’autant plus symbolique un éventuel face-à-face avec Hulk.

Les enjeux du film s’articulent ainsi autour des notions centrales de transformation et de responsabilité. Pour permettre au lecteur d’y voir plus clair, voici les points essentiels évoqués :

L’affrontement entre super-héros ne se limite pas au spectaculaire : il interroge le poids du pouvoir et la nécessité d’apprivoiser sa part sombre.

L’intervention de Hulk souligne combien l’expérience scientifique et humaine peut servir – ou desservir – ceux qui flirtent avec leurs propres limites.

Rendez-vous en salles en 2026

En définitive, si « Spider-Man : Brand New Day » promet des scènes d’action haletantes et quelques retrouvailles attendues, il faudra attendre le 31 juillet 2026 pour découvrir jusqu’où ira cette exploration des démons intérieurs. Comme le résumait si bien un proche de Peter : « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Mais encore faut-il savoir s’appliquer ce principe à soi-même…