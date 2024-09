Possible augmentation de prix pour le Samsung Galaxy S24 FE : ce que nous savons

Est-ce que cela vaut vraiment le coût actuellement ? Cette question mérite d'être posée. Alors, qu'en pensez-vous ?

Une nouvelle édition à l’horizon

Le monde de la technologie est en ébullition en prévision du lancement du Samsung Galaxy S24 FE, dont la sortie est prévue pour octobre. Un tel événement est toujours l’occasion d’une intense spéculation sur les caractéristiques techniques, mais aussi sur le prix de vente du nouveau modèle.

Les prix en Europe

Selon le célèbre informateur Arsène Lupin, le Samsung Galaxy S24 FE devrait être commercialisé à un prix initial de 749 € pour la version 128 Go. La version 256 Go, quant à elle, serait commercialisée autour de 809 €. Ces prix correspondent respectivement à environ 830 $ et 896 $ USD. Pourtant, en Europe, les modèles précédents, les Galaxy S23 FE, avaient été lancés au même prix de 699 €, soit environ 775 $. Il semblerait donc que Samsung ait décidé d’augmenter ses tarifs cette année.

Les prix aux États-Unis

Il est important de noter que ces prix ne seront pas nécessairement les mêmes dans toutes les régions du monde. Par exemple, les deux dernières générations de modèles FE ont été commercialisées au même prix de 599.99 $ aux États-Unis. Cela représentait une baisse de 100 $ par rapport au Galaxy S21 FE. Ainsi, il reste incertain si les consommateurs américains devront faire face à une augmentation du prix.

En outre, certains pays pourraient même voir des prix supérieurs à ceux pratiqués aux États-Unis. C’est ce que montre l’exemple récent de la différence de prix entre la PS5 Pro aux États-Unis et au Royaume-Uni. Alors que le prix aux États-Unis est de 700 $, au Royaume-Uni, il est de 700 £, soit environ 918 $.

La question du choix

Traditionnellement, l’édition FE des smartphones Samsung a été une option plus économique parmi la gamme. Si nous envisageons une augmentation de 50 $ pour atteindre 649.99 $, peut-on toujours considérer ce modèle comme économique ?

Le modèle de base Galaxy S24 128 Go commence à 799.99 $, et la version 256 Go grimpe à 859.99 $. Est-ce que cet écart de prix de 150 $ justifie de choisir le S24 FE, même si ses spécifications sont légèrement inférieures ?

Nous aurons sans doute plus d’informations en octobre, lors du lancement officiel du téléphone. En effet, l’année dernière, Samsung avait annoncé le S23 FE le 3 octobre pour une sortie le 26. Il est probable que la compagnie coréenne suive un schéma de lancement similaire pour cette nouvelle édition.