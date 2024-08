Votre Samsung Galaxy bénéficie de deux nouvelles fonctions de sécurité. Si vous avez un Samsung Galaxy S24, vous pourrez en tirer profit dès maintenant. Présentation

Il y a quelques jours, Samsung publiait un nouveau post sur son blog pour mettre en avant deux nouvelles fonctionnalités de sécurité : « Partage privé » dans « Quick Share » et « Protection des données améliorée » pour les données enregistrées dans Samsung Cloud. Si vous avez un appareil Samsung Galaxy, et plus particulièrement un Galaxy S24, vous pouvez essayer ces deux nouveautés dès maintenant.

Partage privé dans Quick Share

La fonctionnalité Quick Share de Samsung, qui permet d’envoyer des fichiers instantanément à un maximum de cinq autres appareils Android, renforce sa sécurité. Partage Privé fonctionne avec Quick Share pour protéger votre vie privée lorsque vous partagez des fichiers à d’autres appareils.

Vous pouvez ainsi choisir des contacts spécifiques qui peuvent voir les fichiers que vous envoyez. Ces derniers ne pourront pas partager vos fichiers avec qui que ce soit d’autre. Vous pouvez aussi choisir la durée d’accès à ces fichiers. De plus, il est possible de rendre des fichiers accessibles en lecture seule uniquement et d’empêcher la capture d’écran, pour qu’il soit impossible aux destinataires d’éditer ou altérer les fichiers que vous envoyez, et vous pouvez savoir quand ceux-ci ont reçu et ouvert le fichier.

Avec cette fonctionnalité, il est possible de partager jusqu’à 20 fichiers à la fois, pour peu que ces fichiers ne dépassent pas les 200 Mo. Samsung indique aussi que tous les fichiers qui passent par le Partage privé sont chiffrés.

Vous pouvez aussi le Partage privé comme vous utilisez Quick Share : choisissez le fichier à envoyer, tapotez sur Partager. Tapotez sur Quick Share, puis sur les trois points pour ouvrir le menu étendu, choisissez Activer le partager privé et envoyez. Une fois le ou les fichiers envoyés, vous pouvez modifier ces permissions à volonté.

Le seul inconvénient ici, c’est que cette fonction n’est opérationnelle qu’entre appareils Samsung. Si Quick Share est compatible avec les autres appareils Android, vous ne pourrez utiliser le Partage privé que si les destinataires ont aussi des smartphones ou tablettes Samsung.

Protection des données améliorée

Samsung a aussi annoncé une protection améliorée des données que vous stockez dans Samsung Cloud – pour peu que vous ayez un Galaxy S24. Lorsque Protection des données améliorée est activée sur votre Galaxy S24, les données que vous enregistrez dans Samsung Cloud sont chiffrées de bout en bout, ce qui signifie que vous êtes le seul à pouvoir y accéder. Même Samsung ne peut consulter ces données.

Vous pouvez activer Protection des données améliorée dans l’app Samsung Cloud. De là, tapotez sur les trois petits points pour ouvrir le menu étendu, puis allez dans Paramètres > Protection des données améliorée. (Vous pouvez aussi trouver les options dans Sécurité et confidentialité dans les paramètres de votre appareil.) Là, vous pouvez choisir de chiffrer vos données de sauvegarde, vos données synchronisées ou les deux.

Lorsque vous configurez Protection des données améliorée, Samsung vous donne un code de récupération. NE LE PERDEZ PAS. Si vous perdez votre appareil utilisé pour le chiffrement de bout en bout, vous aurez besoin de ce code pour récupérer vos données. Sans ce dernier, les données ne pourront être récupérées.