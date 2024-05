Si on regrette la différence de traitement entre les S24/S24 Plus et le Ultra, on ne peut pas nier que le Snapdragon 8 Gen 3 est le meilleur processeur actuel pour les smartphones Android. En termes de chauffe, de puissance et d’autonomie, le processeur répond présent et fournit sans broncher ce qu’on lui demande. Sur les benchmarks, il se classe en haut du panier avec les smartphones gaming qui utilisent le même processeur.

Très agréable à l’usage et combiné avec l’écran Quad HD+ avec son taux de rafraichissement de 120 Hz. On navigue de manière fluide, pas de ralentissements à l’horizon !

Choisir le Galaxy S24 Ultra comme smartphone, c’est se dire qu’on ne sera pas obsolète avant plusieurs années. D’ailleurs, Samsung a changé sa politique de mises à jour et proposera 7 ans de suivi logiciel !

Samsung a également beaucoup insisté sur l’intégration de l’intelligence artificielle (Galaxy IA) dans ses nouveaux modèles. J’ai été bluffé par la réactivité de ces fonctionnalités. La retouche photo se fait très rapidement et permet de générer des fonds (un watermark sera appliquée sur la photo) ou de faire des retouches légères, le résumé des notes et des enregistrements vocaux n’est pas encore parfait mais on a une bonne compréhension ! Cela reste encore situationnelle, mais cela va dans le bon sens.