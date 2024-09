Découvrez le premier aperçu en conditions réelles du Samsung Galaxy S24 FE grâce à la FCC !

Il se pourrait que la sortie du Galaxy S24 FE soit imminente. Qu'attendez-vous le plus de ce nouveau modèle ?

Le Galaxy S24 FE bientôt en rayon ?

La sortie du Galaxy S24 FE de Samsung est très attendue. Les fuites d’informations suggèrent que le lancement pourrait être imminent, et la dernière en date indique que le téléphone a franchi une étape cruciale vers son arrivée en magasin. Cette information provient directement de la Commission Fédérale des Communications (FCC).

Une validation de la FCC prometteuse

Tout téléphone destiné à la vente aux États-Unis doit obtenir l’approbation de la FCC. La version internationale du S24 FE a déjà franchi cette étape auprès de diverses entités équivalentes. Il semblerait désormais que le modèle américain ait été présenté à la commission, nous offrant de nouveaux détails et notre premier véritable aperçu du téléphone « en chair et en os ».

Cette découverte a été faite par MySmartPrice, avec le numéro de modèle SM-S72U et une image du S24 FE en train de subir une sorte de test. Le téléphone est placé dans un support entouré de divers objets inconnus. Étant donné le domaine de compétence de la FCC, il est probable qu’elle mesure les niveaux de radiation ou les fréquences émises par le téléphone.

Des indices sur les caractéristiques techniques

Les listings de la FCC ont également révélé que le téléphone supporterait une charge sans fil inversée jusqu’à 9W, ce qui constitue une nette amélioration par rapport aux vitesses de 4.5 W proposées par les téléphones Samsung actuels. Des documents indiquent également que l’appareil devrait mesurer 162 x 77.3 mm, ce qui signifie que ce téléphone pourrait être légèrement plus grand et plus étroit que le Galaxy S23 FE de 158 x 76.5mm sorti l’année dernière.

Une sortie prochaine ?

Il se murmure que le S24 FE pourrait être lancé cet automne, avec des régulateurs indiens suggérant une sortie en octobre. Cela signifie que le téléphone pourrait être dévoilé à tout moment au cours des prochains mois. Cependant, plus tôt sera le mieux pour éviter de trop se rapprocher de la sortie du Galaxy S25 en janvier.

Restez à l’écoute pour plus d’informations et de rumeurs sur le Galaxy S24 FE.