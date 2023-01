Samsung pourrait dévoiler ses Galaxy S23 le 1er février

Les Samsung Galaxy S23 officialisés dès le 1er février ? C'est ce qu'a annoncé brièvement le site colombien de Samsung.

Samsung pourrait avoir confirmé, par inadvertance, la date d’officialisation de sa prochaine génération de smartphone haut de gamme, les Galaxy S23. Ce pourrait être pour le tout début du mois prochain. Si l’on en croit un article de 9to5Google, le site colombien du géant sud-coréen a publié une page révélant que le prochain événement Galaxy Unpacked est prévu pour le 1er février 2023.

“Des moments épiques arrivent”, peut-on lire sur une capture d’écran de la page, page qui n’est évidemment plus disponible à l’heure d’écrire ces lignes. Bien que l’annonce en question ne précise pas que cet événement servira à introduire les Galaxy S23, elle montrait le module triple capteurs que les rumeurs évoquent depuis longtemps déjà sur ces smartphones.

Comme le site le précise, les feuilles et les fleurs dans les bordures du teaser reflètent les couleurs des rendus que l’on a déjà pu apercevoir montrant les Galaxy S23 et Galaxy S23 Ultra en vert et lila. De précédents rapports suggéraient aussi que nous pourrions découvrir ces téléphones si attendus durant la première semaine de février durant un événement Unpacked qui devrait très certainement avoir lieu à San Francisco. De plus, un Unpacked début février resterait dans les habitudes pour cette gamme. En effet, les Galaxy S22 avaient par exemple étaient officialisés le 9 février 2022.

Pour les appareils de cette année, Samsung abandonnerait ses puces maison Exynos pour utiliser des SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dans tous les Galaxy S23 vendus aux quatre coins du globe. Le géant de la tech sud-coréen équipait normalement ses unités pour l’Asie et l’Europe de puces Exynos tandis que les appareils du marché américain étaient dotés de processeurs Qualcomm. D’autres rapports laissaient entendre que les Galaxy S23 auraient droit à un capteur principal de 200 MP, tandis que les S23 de base et S23 Plus en auraient un de 50 MP. Si les informations annoncées sur la page de ce site sont avérées, il n’y a plus que quelques semaines à patienter.