Apple Watch 10 en vue : faut-il patienter ou craquer pour la Series 9 dès maintenant ?

Est-ce que la nouvelle Apple Watch X pourrait offrir des améliorations qui valent le coup d'attendre ? Pourrait-elle nous surprendre avec des fonctionnalités révolutionnaires ?

Tl;dr L’Apple Watch Series 10, ou Apple Watch X, sera probablement dévoilée le 9 septembre.

L’Apple Watch Series 9, actuellement en fin de cycle, est en promotion et reste un choix judicieux.

Des rumeurs suggèrent des améliorations pour l’Apple Watch Series 10, y compris une détection possible de l’apnée du sommeil.

L’Apple Watch Ultra 3 est également en préparation, avec des améliorations attendues par rapport à l’Ultra 2.

Le suspense grandit autour de l’Apple Watch X

La prochaine génération de la célèbre montre connectée d’Apple, l’Apple Watch Series 10 – aussi appelée Apple Watch X – est sur le point de faire son grand début. Le prochain événement Apple de septembre, prévu le 9, devrait lever le voile sur cette nouvelle montre intelligente tant attendue.

Une question se pose : acheter maintenant ou attendre ?

Alors que l’Apple Watch Series 9, lancée en septembre 2023, est toujours considérée comme la meilleure montre connectée sur le marché, il est à noter qu’elle est en fin de cycle. Ainsi, des promotions allant jusqu’à 100$ sur certains modèles la rendent particulièrement attractive. Cependant, avec l’arrivée imminente de la Series 10, l’interrogation se pose : acheter maintenant ou attendre la prochaine génération ?

Qu’attendre de l’Apple Watch Series 10 ?

Des rumeurs circulent sur ce que la nouvelle Apple Watch pourrait apporter. Parmi ces nouveautés potentielles figurent notamment :

De nouvelles tailles d’écran : Selon l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, l’Apple Watch 10 pourrait voir ses écrans passer de 41mm et 45mm à 45mm et 49mm.

Selon l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, l’Apple Watch 10 pourrait voir ses écrans passer de 41mm et 45mm à 45mm et 49mm. Une possible détection de l’apnée du sommeil : Cette fonctionnalité, bien que potentiellement retardée en raison de tests peu concluants, serait une avancée majeure.

Cette fonctionnalité, bien que potentiellement retardée en raison de tests peu concluants, serait une avancée majeure. Une meilleure autonomie : Grâce à l’intégration de la technologie LTPO sur l’écran de l’appareil, l’Apple Watch 10 pourrait durer plus longtemps que les versions précédentes.

Et l’Apple Watch Ultra 3 ?

Il est à noter qu’une autre montre est également en préparation : l’Apple Watch Ultra 3. Cette dernière pourrait proposer un écran de 2.12 pouces, légèrement plus grand que celui de l’Apple Watch 10, ainsi qu’un affichage plus lumineux et une meilleure autonomie.

Alors, que choisir ?

Si vous souhaitez acquérir une nouvelle montre connectée dès maintenant, l’Apple Watch Series 9 reste un choix solide. Cependant, pour ceux qui peuvent attendre quelques semaines, il serait judicieux de découvrir les améliorations apportées par l’Apple Watch X avant de prendre une décision.